La manovra punta a quota 30 miliardi: 8 per fisco e famiglie Tutte le cifre sono ancora soggette a revisioni in vista del consiglio dei ministri, in programma mercoledì prossimo salvo nuovi rinvii

Tutte le cifre sono ancora soggette a revisioni in vista del consiglio dei ministri, in programma mercoledì prossimo salvo nuovi rinvii

Circa 8 miliardi nel 2021 e 13 nel 2022. Ruota intorno a queste cifre lo spazio fiscale a disposizione delle scelte di politica economica offerto dall’impianto della Nota di aggiornamento al Def attesa la prossima settimana in consiglio dei ministri. E l’idea è di concentrare sull’avvio di riforma fiscale e assegno unico per i figli praticamente tutto questo margine, all’interno di una manovra che per l’anno prossimo viaggerebbe intorno ai 30 miliardi e sarebbe occupata per una parte importante da spese più o meno obbligate: si va dalle solite «politiche invariate» (missioni internazionali, pubblico impiego e così via) alla conferma del taglio al cuneo fiscale partito a luglio (servono 2-3 miliardi) fino al prolungamento degli ammortizzatori sociali per i settori più in crisi.

Lo spazio di manovra, si diceva, è figlio del quadro di finanza pubblica elaborato al ministero dell’Economia nella preparazione della Nadef, che punta a un rimbalzo del Pil 2021 al 6% (5,1% tendenziale, a politiche invariate) dopo il -8,9-9% previsto ora per quest’anno e a una riduzione del deficit intorno al 6% dopo il 10,6% con cui si potrebbe chiudere il 2020.

Ma all'interno di questi binari i conti sviluppati a via XX Settembre cominciano a tracciare i confini per le scelte di politica economica da giocare sul terreno domestico, in parallelo agli interventi legati a Next Generation Eu (di cui però per ora la Nadef stimerà gli effetti espansivi senza dettagliare gli interventi, perché il Piano prenderà forma solo a metà ottobre con il Documento programmatico di bilancio).

Problema 2023

E i numeri indicano un primo problema da affrontare. L’incrocio fra una crescita tendenziale che dopo il rimbalzo del 2021 planerebbe poi rapidamente verso il 2% e un deficit che nello stesso periodo sarebbe da chiudere verso il 3%, offrirebbe appunto uno spazio di manovra per nuovi interventi intorno agli 8 miliardi nel 2021 e ai 13 nel 2022, per azzerarsi però l’anno successivo. E questo determina l’esigenza di trovare coperture crescenti e solide a regime, prima di tutto per accompagnare la riforma fiscale e l’assegno unico per i figli.

Su entrambi i terreni l’idea è quella di procedere per tappe successive. Sul fisco, dove continuano a confrontarsi i progetti di riduzione del numero di aliquote con l’obiettivo di favorire i redditi medi colpiti oggi dallo scalone del 38% e la progressività continua sul modello tedesco, nei progetti del governo le coperture dovrebbero arrivare prima di tutto dal riordino delle tax expenditures: sul tavolo l’ipotesi di un tetto (al 2% del reddito o modulare) all’utilizzo delle detrazioni per i redditi medio-alti, sopra 55mila o 75mila euro a seconda degli scenari, e il taglio ai «sussidi ambientalmente dannosi» che potrebbe colpire le accise “agevolate” per il gasolio. Entrambi i terreni sono però politicamente scivolosi, e impongono cautela. L’altra fonte di entrate per sostenere il taglio alle tasse sono nuovi interventi di lotta all’evasione, più facili sul piano del consenso (almeno negli annunci) ma più complicati da contabilizzare a copertura di riduzioni fiscali a regime.