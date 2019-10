La manovra del rilancio che serve all’Europa di Paolo Gentiloni *

Si è discusso in questi giorni del senso di marcia della manovra economica. Una prima risposta è molto semplice, e appena qualche settimana fa tutt'altro che scontata: si tratta della proposta di bilancio di un Governo che guarda all’Europa. E che vuole giocare un ruolo in una stagione europea che ha l’ambizione di proiettare le nostre democrazie liberali e la nostra economia sociale di mercato in un futuro sostenibile sul piano ambientale e capace di gestire la rivoluzione digitale. Guardare all’Europa è una scelta dirimente, e che può di per sé produrre effetti positivi non trascurabili sui nostri conti pubblici.

L’Europa non è stata travolta dalla tempesta perfetta che l’aveva investita negli anni scorsi. Della più grave crisi economica del dopoguerra, dell’ascesa dei nazionalismi, di Brexit sono chiare le conseguenze; e in molti casi si tratta di ferite ancora aperte. Ma l’Unione ha superato la prova e ora deve guardare al futuro in un periodo che nasce all’insegna dell’incertezza e dell’instabilità.

Dopo alcuni anni di crescita diffusa, e in diversi paesi piuttosto sostenuta, l’economia europea sta rallentando. L’esatta misura del rallentamento sarà fornita da Eurostat tra un paio di settimane ma la tendenza descritta in questi giorni dal Fmi - tasso di crescita globale quest’anno al 3%, il più basso dell’ultimo decennio - si riflette con particolare evidenza in Europa. Le cause sono molteplici, interne e internazionali. Le conseguenze sono più significative nell’industria manifatturiera e negli scambi commerciali, e dunque sono più marcate in paesi come la Germania e l’Italia.

I rischi di un prolungato periodo di economia a basso tasso di crescita non vanno sottovalutati, anche perché negli anni successivi alla crisi si sono certo fatti passi avanti nel ridurre i rischi di bilancio e le fragilità finanziarie ma l’edifico dell’Unione monetaria è rimasto largamente incompiuto.

L’attuale congiuntura economica va tuttavia considerata, oltre che per i suoi rischi, per le grandi opportunità che offre all'Europa e che dobbiamo saper cogliere. È proprio nei momenti di difficoltà che si possono infatti raccogliere le energie per cambiare: nella lunga storia di successo dell’Unione europea non sarebbe certo la prima volta. Abbiamo di fronte due grandi sfide.