Covid, la mappa dei contagi e dei ricoveri: le regioni più a rischio

Sono diventate quattro le regioni d’Italia dove i contagi Covid corrono di più. Al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto si è aggiunta la Valle d’Aosta. Tutte sopra i 150 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Ma se si guarda anche ai ricoveri (parametro decisivo per il passaggio in giallo con obbligo di mascherina all’aperto e capienza dimezzata per teatri, cinema e stadi), restano le prime due a destare le maggiori preoccupazioni. Mentre sono rimaste solo tre (Basilicata, Puglia e Sardegna) le regioni sotto i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti. È la fotografia che emerge dai dati degli indicatori decisionali contenuti nel monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, in base al quale sono assegnati dalla cabina di regia i colori alle varie regioni. L’Italia resta per ora ancora tutta bianca. Ma la settimana prossima il Friuli Venezia Giulia dovrebbe essere la prima regioni a passare in zona gialla. Con l’Alto Adige in bilico.



Friuli Venezia Giulia e Alto Adige a un passo dalla zona gialla

In base al monitoraggio dell’Iss, aggiornato al 18 novembre, le situazioni più critiche restano quelle della provincia autonoma di Bolzano (406 nuovi casi ogni 100mila abitanti) e del Friuli Venezia Giulia (289). Entrambe hanno oltrepassato una delle due soglie ospedaliere di allerta (bisogna superare entrambe per finire in giallo), che sono il 10% di letti occupati nelle terapie intensive e il 15% negli altri reparti. Ma il Friuli sta per valicare anche la seconda. Nella regione infatti le terapie intensive sono piene al 13,1% (era il 10,9% una settimana fa) mentre i ricoveri in area medica si sono impennati fino al 14,8% (a fronte del 9,9% registrato dallo scorso monitoraggio). Critica ma un po’ più stabile la situazione in Alto Adige con le terapie salite all’11,3% ma i ricoveri negli altri reparti al 14,2% (rispetto al 13,6% della settimana scorsa).

Contagi in forte crescita in Valle d’Aosta e Veneto

Nella Valle d’Aosta (terza per incidenza con 174 nuovi casi ogni 100mila abitanti) se da un lato peggiora la situazione nei reparti ordinari (con i ricoveri nei reparti ordinari passati dal al 6 al 9,6%), resta sotto controllo la situazione nelle terapie intensive (3%). Mentre in Veneto (quarto per incidenza con 166 casi ogni 100mila abitanti) i numeri sono apparentemente sotto controllo (5,1% area medica e 5,5% terapia intensiva) ma la situazione è comunque da settimane in rapido peggioramento sul fronte ricoveri.

Curva epidemica ancora in risalita



A preoccupare è la risalita veloce della curva epidemica tutta Italia. La scorsa settimana l’incidenza nazionale era pari a 78 casi ogni 100mila abitanti, ora è a 98, anche se l’Rt (indice di contagio) è stabile. La media dei ricoveri in ospedale rimane ancora molto sotto soglia (5,3% in terapia intensiva e 7,1% negli altri reparti) ma è in costante crescita (la settimana scorsa i valori erano rispettivamente 4,4% e 6,1%).

Marche e Calabria sotto osservazione

Da monitorare Marche e Calabria. Le Marche hanno 112 casi settimanali ogni 100mila abitanti e il 10,5% dei posti occupati in terapia intensiva (anche se in area medica siamo «solo» al 6,6%). Mentre la Calabria (64 casi) ha visto i ricoveri in area medica saliti al 12,8 per cento (con terapie intensive al 5,9%).