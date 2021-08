La mappa dei contagi in Italia: ecco quali sono le 10 province più colpite

2' di lettura

Dopo aver raggiunto quello che sembrava il picco, con dati stabili per una decina di giorni, la curva dei contagi da Coronavirus in Italia sta dando timidi segnali di ripresa. Con un’incidenza attestata a 77 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. «Una situazione sospesa», la definiscono gli scienziati che indicano però coma a pesare sulla circolazione del virus siano i circa 3,5 milioni over 50 (la fascia più a rischio ospedalizzazione) e i tanti giovani non ancora vaccinati.

I primati della Sicilia

A livello regionale è la Sicilia che condensa quasi tutti i primati. Supera le soglie di ricoveri in terapia intensiva (siamo al 12,3%) e negli altri reparti (19,7%). Con i pazienti nei reparti ordinari passati nell’ultima settimana da 641 a 752 e quelli in rianimazione da 83 a 103.

Ma registra anche l’incidenza di contagi più alta a livello nazionale. Nell’isola siamo arrivati a 199 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Segno che la circolazione del virus è molto alta. La più alta d’Italia. Non a caso la Sicilia è anche al primo posto per persone attualmente positive (20mila).

Loading...

Le dieci province al top di contagi

E nessuna meraviglia se le prime due province in Italia per incidenza di contagi sono siciliane. Siciliane sono sette delle prime dieci province. In vetta spicca Enna con il record di 312 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Seguono Caltanissetta (296). Poi ci sono Cagliari (242), Siracusa (234), Ragusa (227) e Messina (210). A seguire Catania (189), Palermo (179); Sud Sardegna (172); Reggio Calabria (171).

Più indietro nelle vaccinazioni

Ma la Sicilia è anche la regione con la percentuale più alta (il 20%) in Italia di over 50 (la fascia di età maggiormente a rischio di ospedalizzazione) non vaccinati: in tutto circa 420mila persone.

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrato in due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi.

La mappa dei vaccini in tempo reale mostra l’andamento della campagna di somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo.

Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - Vaccini Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi, di saperne di più dall’andamento alle cause per proseguire con i vaccini. Su questi temi potete leggere le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui potete iscrivervi alla newsletter