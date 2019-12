La mappa della precarietà, per capire se la tua professione è a rischio... Anche molti lavori prestigiosi e apparentemente inattaccabili possono essere minacciati: dipende da come vengono interpretati e dalla “rarità” delle competenze ingaggiate di Lorenzo Cavalieri *

(AP)

4' di lettura

L’innovazione tecnologica e la globalizzazione stanno inesorabilmente spogliando il lavoro della sua dimensione “politica” («io ho diritto a lavorare, la società ha il dovere di farmi lavorare») e altrettanto inesorabilmente lo stanno consegnando alla sua dimensione funzionale («lavoro perché so fare qualcosa per cui qualcuno è disposto a pagare e preferisce pagare me rispetto a qualcun altro»).

Se osserviamo in modo cinico e spietato il mondo del lavoro secondo questa logica puramente “funzionale” emergono due aspetti:

1) Gli altri pagano la “rarità” del nostro livello di specializzazione tecnica.

Quando parliamo di specializzazione tecnica “rara” non intendiamo ne-cessariamente la specializzazione tecnica “di nicchia”. Intendiamo qual-siasi specializzazione rispetto alla quale la domanda di mercato ecceda l’offerta. Non esiste dunque una specializzazione tecnica “rara” in sé, ma “rara” date le condizioni di mercato. Essere farmacista potrebbe si-gnificare avere una specializzazione tecnica “rara” oggi e non più “rara” domani, a seguito di un cambiamento del mercato. A quel punto i farmacisti per diventare “rari” dovrebbero ulteriormente specializzarsi, per tipologia di clienti o di patologia, o di principio attivo, ecc.

2) Gli altri pagano la nostra capacità di ascoltare, creare soluzioni e pren-dere decisioni in contesti di incertezza.

Definiamo questa competenza “imprenditorialità”, precisando che si tratta di una accezione di imprenditorialità per cui può essere “imprenditoriale” nello svolgimento delle sue mansioni anche un lavoratore dipendente. Si nota facilmente che le capacità messe in gioco (ascoltare, creare soluzioni, decidere in contesti di incertezza) sono capacità rispetto alle quali un robot e un software non potranno mai sostituire una persona. Un cervello elettronico può guidare una macchina in condizioni di normalità. Non può decidere insieme ad altri automobilisti come sbrogliare un ingorgo. Un cervello elettronico può offrire indicazioni su tariffe e contratti al telefono, non può raccogliere con l’ascolto attivo i bisogni latenti di un cliente.

Abbiamo buone opportunità di lavoro quando disponiamo di un livello di specializzazione tecnica che sul mercato è percepito come «merce rara», oppure quando disponiamo di attitudini “imprenditoriali” (ascoltare, creare soluzioni, prendere decisioni) che il lavoro che svolgiamo chiama in causa. Evidentemente una posizione professionale che consenta di combinare imprenditorialità e rarità della specializzazione tecnica costituisce l’optimum in termini di stabilità, libertà, benessere economico.