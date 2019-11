La mappa delle spiagge a numero chiuso: Sardegna in testa - Il ticket a Pelosa

Sono pochi gli altri centri in cui vige il numero chiuso. Nel 2017 in Liguria i sindaci di Alassio e Laigueglia proposero il ticket per l'accesso in spiaggia ma senza successo. In Puglia, il Comune di Mattinata ha stabilito in 20 persone il numero di coloro che possono accedere alla spiaggia de Le Zagare. Decisione motivata dal Comune «per motivi di sicurezza». Per poter entrare in spiaggia è necessario prenotarsi passando per l’ufficio turistico.

«Visite guidate ma numero chiuso – argomenta ancora l'esponente di Legambiente – nell’arcipelago Toscano si Pianosa e Montecristo. È chiaro che certi provvedimenti si rendono necessari per salvaguardare aree e luoghi straordinari e particolarmente sensibili». Ticket e numero chiuso a parte per Venneri «comincia a crescere la consapevolezza legata all’importanza di salvaguardare anche gli arenili e l'ambiente circostante».