La marcia d’avvicinamento tra le banche e il mondo delle criptovalute

Siamo all'avvio di un percorso che porterà inevitabilmente all'istituzionalizzazione di questo fenomeno. Infatti, ci aspettiamo che il report dell'anno prossimo mostri numeri significativamente superiori a questo.

La presenza non più trascurabile degli asset digitali nella ‘pancia' delle banche significa che il mondo bancario tradizionale non può più fare finta che questi asset non esistano e la regolamentazione, in primis sotto forma di standard contabili e di rischio, non può ignorare che le cripto siano presenti nel bilancio delle banche.

A fronte dell'emergere di un mercato è nata MiCA, una prima regolamentazione, sia pure iniziale. Ed è molto importante che anche Basilea III prenda atto di questo sviluppo e si adatti, creando delle regole di controllo del rischio per gli asset digitali che saranno ovviamente adeguate alle specificità dell'oggetto. Una normativa chiara permetterebbe alle banche di non dover subire l'incertezza normativa che fino a oggi le ha tenute ferme, in termini di gestione del rischio e di necessità di capitale per i crypto-asset.

Al contempo, le autorità nazionali di regolamentazione del mercato si stanno muovendo a velocità diverse. In Francia e in Germania c'è una licenza specifica di custody sulle valute digitali, mentre in Italia abbiamo una licenza generica dell'Oam. Con ogni probabilità le normative francese e tedesca andranno a costituire la base per una licenza comune europea di custody.

D'altra parte, analizzando la questione dal punto di vista dell'investitore finale, le banche sono chiaramente la controparte migliore per accompagnare questi ultimi nell’avvicinarsi al mare magnum degli asset digitali in modo sicuro. Fintanto che ciò non avviene il rischio è che il vuoto lasciato dalle banche sia colmato da operatori meno vigilati e quindi meno affidabili per gli investitori finali.