La Martina, lo scaffale infinito e l’omnichannel

Èun momento propizio per il leisurewear di lusso, ma scegliere come cavalcarlo è determinante. Lo sa bene La Martina, marchio fondato in Argentina nel 1985, simbolo del polo nel mondo e di un’eleganza rilassata in crescita costante post pandemia. Il brand conta 100 flagship store, è presente in 600 multibrand e inizia a raccogliere i frutti del piano industriale e strategico: recupero del fatturato nel 2021 e aumento della redditività (+44% a chiusura della campagna vendite autunno-inverno 22-23), solida crescita di tutti i canali di vendita, fra cui spicca il 62% dell’e-commerce italiano (+16% rispetto al 2019) e un rafforzamento del 30% all’estero.

L’omnicanalità è una delle chiavi del successo, spiega Alessandro Santamaria, vicepresidente di La Martina. «Aiutiamo i wholesaler attraverso attività drive to store; con lo “scaffale infinito”, che permette ai negozi di accedere a tutti i prodotti senza averli a magazzino, farli acquistare e recapitare lì, o a casa del cliente. Da luglio sarà attivo il “family and friends digitale”, un marketplace verticale, sul nostro sito, in cui il wholesaler potrà caricare i capi a fine stagione e ottimizzare il suo invenduto». Si tratta della prima di tre fasi del progetto di digital retail: nella seconda, attiva fra qualche mese, si aprirà lo scaffale infinito anche ai partner licenziatari. Mentre l’ultima, attiva entro giugno 2023, collegherà i prodotti ovunque essi siano – in un magazzino del brand o di un wholesaler – dando priorità alla vicinanza con il cliente che li richiede. Santamaria spiega che l’espansione ha anche risvolti più tangibili: «Apriremo un concept store in autunno in zona Brera, a Milano, che ospiterà anche un progetto di ristorazione, ed entro aprile 2023 inaugureremo altri tre-quattro negozi in Italia e altrettanti in Germania, il nostro secondo mercato». A questo si sommano «gli accordi per aumentare la presenza nei department store italiani (Rinascente e Coin), spagnoli (El Corte Ingles), francesi e tedeschi; poi il nuovo negozio di Mykonos, i progetti per Dubai e il Kuwait, gli accordi con partner indiani, cinesi, brasiliani».

Seguendo la felice intuizione del fondatore e ceo Lando Simonetti, La Martina è stato il primo marchio a creare le polo tecniche usate sui campi da gioco e a tradurle in capi ready to wear. La Polo 19-42 è l’ultima tappa di questo percorso, un prodotto continuativo che verrà rilanciato durante la presentazione della collezione primavera-estate 2023, il 17 giugno, primo giorno della Milano fashion week.

«In quasi 40 anni di storia è condensato un heritage ricchissimo – conclude Santamaria –. Un solo esempio: abbiamo un negozio nel castello di Windsor, alla cui inaugurazione ha partecipato la Regina Elisabetta».