La maschera ossigenante viso express Un trattamento che agisce in pochi minuti e pulisce in profondità la pelle, rendendola nuovamente rosea, viva e splendente, come una boccata d'aria fresca. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

2' di lettura

Cos'è. Un trattamento che agisce in pochi minuti e pulisce in profondità la pelle, rendendola nuovamente rosea, viva e splendente, come una boccata d'aria fresca.



Una risultato utile e importante più che mai in questo periodo in cui non abbiamo la possibilità di passare tempo all'aperto, con la conseguente perdita di luminosità da parte dell'epidermide, che sembra come offuscata da un velo grigio che le impedisce di apparire rosea, viva e uniforme. Se è vero che chi vive in ambiente urbano ha spesso bisogno di un trattamento a effetto detox, è ugualmente importante risvegliare la pelle costretta a stare a lungo in ambiente chiuso. In questo modo, avremo sempre un viso luminoso che necessita di poco make-up per essere al top (e nessun filtro per le foto). Oltre alla pelle, fanno bene anche all'umore, perché danno subito la gioia di vederci più belle e radiose.



Questo tipo di maschera è perfetto da alternare a scrub ed esfolianti e si ispira ai trattamenti di ossigenoterapia estetica che solitamente si eseguono in istituto, sfruttando l'ossigeno iperbarico per veicolare in profondità, come un booster, sostanze benefiche e antiage come, ad esempio, l'acido ialuronico. Ma per la nostra selezione abbiamo privilegiato trattamenti semplici fa fare a casa, in pochi minuti (magari in vista di un collegamento via PC) e acquistabili anche online.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Bubblesheet – Maschera detergente e ossigenante di Glamglow è perfetta per le pelli normali o impure, ma anche per chi vive in ambiente urbano: formulata a base di un complesso al Tè Verde, dona un incarnato luminoso e puro, mentre il Carbone di Bambù detossifica ed elimina le impurità. Agisce in soli quattro minuti e va usata una volta la settimana per mantenere la pelle ben pulita e rosea (euro 8,90 monodose, online su sephora.it).



Oxygen-Glow Mask di Filorga è un trattamento all in one: ha un'azione microesfoliante per un effetto ‘pelle nuova'; minimizza i pori; idrata e leviga le rughe sottili; infine, il complesso Super-Skin Boosting Factors associa un booster di ossigenazione energizzante all'acido ialuronico rimpolpante e levigante e al all'enzima detossificante per rivelare una pelle pura e luminosa giorno dopo giorno (euro 33,50 per 75 ml, online su douglas.it).