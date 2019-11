La maschera ristrutturante per capelli

Le formule che abbiamo scelto sono ricche di oli vegetali nutrienti e garantiscono risultati apprezzabili già dopo una sola applicazione. In più, hanno tutte e tre una profumazione molto gradevole e una texture ricca ma non untuosa.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Oleo-maschera Sublime della linea Speciale Capelli Perfetti di Collistar agisce grazie alla miscela di cinque oli vegetali più vitamina E e acido lattico, mix che dà benefici immediati e a lungo termine: ristruttura la fibra capillare, in superficie minimizza le porosità e imperfezioni, così da donare idratazione e nutrimento ai capelli, che appaiono da subito rigenerati, luminosi, soffici, leggeri e facilmente pettinabili. In più, li protegge dagli agenti esterni (22 euro per 200 ml, in profumeria).



Gold Lust Transformative Masque di Oribe è ideale per nutrire e riparare i capelli danneggiati, anche in profondità. Questa formula agisce in virtù di un complesso di amminoacidi, collagene vegetale, caffeina e niacinamide, più una sinergia di oli vegetali come sandalo, cassis, argan, baobab, maracuja. Ricca di burro di karité, contiene estratti di gelsomino e tè bianco, antiossidante. Si può usare anche quotidianamente (circa 58 euro per 150 ml, nei saloni Oribe e online).



Masque Soin Régénérant aux quatre huiles végétales Hair Rituel di Sisley si avvale di un cocktail di oli karité, macadamia, camelia e nocciola: insieme riparano, nutrono, idratano e restituiscono ai capelli un aspetto lucente e setoso. Nella formula, un complesso vitalizzante fortificante a base di oligoelementi, arginina, estratti e proteine vegetali ricostituenti e stimolanti del bulbo pilifero per agire dalla radice. I capelli sono morbidi e brillanti dal primo utilizzo (75 euro, nelle migliori profumerie).