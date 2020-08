La maschera SOS per i capelli Una formula molto idratante, nutriente e condizionante che restituisce morbidezza ai capelli inariditi e rovinati di Annalisa Betti

2' di lettura

Cos'è. Una formula molto idratante, nutriente e condizionante che restituisce morbidezza ai capelli inariditi e rovinati, già dal primo utilizzo. In particolare, le maschere che abbiamo scelto hanno una base ricca di burri e oli vegetali da fiori e frutti per renderne l'uso piacevole e sensoriale.



A proposito di utilizzo, per molte può non essere chiara la differenza tra maschera e balsamo. Per avere un'idea, pensiamo all'effetto che una maschera ha sul nostro viso: in pochi minuti regala un risultato subito visibile e, in molti casi, durevole. Lo stesso modo di agire della maschera per i capelli, che è caratterizzata da una formula molto più ricca di attivi, perciò più trattante rispetto a un balsamo – che ha un'azione soprattutto districante e comunque più superficiale.Inoltre, la maschera può spesso essere applicata anche sul cuoio capelluto, cosa che invece è sconsigliata per il conditioner, e ha solitamente un tempo di posa ben più lungo: se molti balsami hanno un'azione istantanea, la maschera, proprio per la sua funzione di haircare, richiede più tempo – dal quarto d'ora fino a tutta la notte, se lo si ritiene opportuno. Se poi i capelli sono particolarmente rovinati, si può anche applicare la maschera sui capelli asciutti e lasciarla agire a lungo, prima di fare uno shampoo delicato. Un rituale da concedersi ogni volta che i capelli lo richiedono, esattamente come un trattamento booster per la pelle del viso.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Sembra una mousse golosa di frutta la maschera Fructis Hair Food Riparatrice alla Papaya di Garnier, che ripara i capelli grazie a una formula di origine naturale al 98%, ricca di oli di girasole, amla e cocco. Ultra leggera, dona immediatamente maggior nutrimento, brillantezza e maneggevolezza senza appesantire, perciò è adatta anche per i capelli fini e normali. Versatile, si può usare anche come balsamo con un'applicazione lampo o, per le punte inaridite, come trattamento leave-in (circa 7 euro per 390 ml).

La Maschera Capelli Ristrutturante di Eterea Cosmesi Naturale contiene acido ialuronico – che già apprezziamo per l'elevato potere idratante), burro di karité, miele biologico, estratti di gingko biloba, più oli di cocco, lino e argan. Già dopo il primo utilizzo, i capelli sono nuovamente morbidi e luminosi, mentre con l'uso costante, anche in autunno, i capelli saranno sempre più forti e visibilmente sani (euro 14,90 per 200 ml, online su www.etereacosmesi.it).

La Maschera Riparatrice Esperta di Melvita è ricchissima di burro di karité e oli vegetali: girasole, calendula, rosa mosqueta e camelia. Benefica sia per i capelli – soprattutto se molto danneggiati – sia per il cuoio capelluto, contribuisce a ridurre la rottura dei capelli sin dal primo utilizzo rendendoli subito lucenti e protetti. Così ritrovano la loro morbidezza naturale. Ideale anche nei prossimi mesi, soprattutto per capelli lunghi e fragili (euro 20,90 per 175 ml, online su www.melvita.com).