La matematica si fa romanzo con “Il teorema del pappagallo”

Per celebrare la Giornata Internazionale della Matematica o Pi greco Day, in programma lunedì 14 marzo, Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da venerdì 11 marzo il libro “Il teorema del Pappagallo” di Denis Guedj, un romanzo che racconta la storia della matematica che ne è la protagonista. Il romanzo racconta anche l’ultimo Teorema di Fermat nonché la storia dell'eterna sfida dell'uomo all'ignoto, dell'incessante desiderio di poter finalmente conoscere il mondo che ci circonda.

Un libraio in pensione, per scoprire le strane circostanze della morte di un amico che gli ha lasciato in eredità una biblioteca interamente dedicata alle scienze matematiche, deve rimettersi a studiare aritmetica, algebra, trigonometria e logica, materie che ha sempre detestato fin da quando era studente di filosofia. Ma nell’impresa gli danno man forte i membri della sua “tribù”: tre vivaci ragazzini, la loro enigmatica madre e il pappagallo Nofutur, che ha il dono della parola e non solo. Insieme scoprono com'è stato inventato lo zero, gli oscuri segreti dei matematici persiani, le incredibili vicissitudini di Cardano e Tartaglia in un viaggio attraverso la grande biblioteca di Alessandria, la lunghissima (interminabile?) successione dei decimali di π, le strade di Parigi del XVIII secolo e, infine, Siracusa. Alla fine, l'“arida e dura” matematica apparirà al lettore avvincente e trascinante proprio come un romanzo.