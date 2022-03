La maturità digitale della funzione Acquisti nelle piccole e medie imprese

Nelle fasce dimensionali intermedie si riscontra un frequente uso di soluzioni verticali che si applicano a fasi specifiche del processo di approvvigionamento, come quella molto diffusa per la gestione degli ordini. Si tratta generalmente di applicazioni specializzate sul settore merceologico di appartenenza, spesso con una limitata capacità di connettere in modo strutturato i dati a sistemi gestionali.

Nelle fasce dimensionali più basse emerge invece una realtà caratterizzata ancora da un largo uso di strumenti di office se non addirittura della carta. Tra i benefici attesi dall’adozione di strumenti digitali specializzati, le priorità dei responsabili degli Acquisti cadono sulla riduzione dei costi, sullo snellimento e sul miglioramento dell’accuratezza dell’operatività. Molte aspettative sono riposte anche sulla visibilità interdipartimentale delle informazioni come fattore abilitante per prendere decisioni condivise, sulla riduzione drastica di dati non corretti che possono portare a decisioni sbagliate, sul monitoraggio delle filiere di fornitura per proteggere la continuità operativa del business.

Dal punto di vista delle funzionalità un asset chiave è l’albo fornitori digitale come potente strumento di gestione ed efficace canale di interazione con il mercato di fornitura. Altrettanto rilevante è la funzionalità di analisi e classificazione dei dati di spesa, per poter riallineare tempestivamente le strategie di acquisto in caso di obiettivi mancati e individuare scostamenti e anomalie.

Tra le barriere emerse, in ambienti caratterizzati da mentalità molto operative, si rileva una scarsa predisposizione al cambiamento: «abbiamo sempre fatto così», «è sempre andata bene così». Si cerca prima di tutto di tentare qualche modifica ai sistemi attuali. In generale si fatica a calcolare il ritorno dell’investimento digitale nel breve medio periodo e ci sono perplessità sui costi di esercizio. Vengono percepiti problemi anche sulla proliferazione di interfacce It e dubbi sull’interoperabilità con i sistemi gestionali.

In conclusione, emerge la consapevolezza di dover disporre di strumenti moderni, purché rispondano a criteri di semplicità di uso e di economicità. I produttori di piattaforme digitali di procurement sono quindi chiamati a impegnarsi, facendo un uso appropriato anche delle nuove tecnologie informatiche, su una nuova generazione di prodotti in grado di soddisfare le esigenze del vasto mondo delle PMI, in tutti i suoi settori, sia dimensionali che merceologici, per permettere a queste imprese di affrontare a pieno titolo le sfide della Digital Economy.