La meccanica riparte con ordini boom Sull’auto il peso della crisi dei chip

«La crisi dei chip si fa sentire - commenta l’imprenditore Jody Brugola, numero uno del gruppo brianzolo di serraggi Oeb, 410 addetti in Italia - e di fatto frena la nostra crescita: dovremmo chiudere l’anno in linea con il 2019, nostro anno record, ma visto l’avvio del 2021 avremmo potuto fare molto meglio. Le incertezze sono davvero molte, non so cosa aspettarmi ed è la prima volta che mi capita una situazione del genere».

Stop dell’auto che per ora non impatta sui settori contigui, come i veicoli industriali, che continuano a garantire commesse alla filiera dei componentisti. «I nostri sette stabilimenti lavorano a pieno regime - spiega Paolo Streparava, ceo dell’omonimo gruppo bresciano - e se il trend non cambia andremo ben oltre i ricavi di due anni fa, superando quindi il nostro massimo storico». Ricavi che viaggiano verso i 250 milioni grazie a commesse in arrivo dall’area dei veicoli industriali e dei macchinari per movimento terra, ordini che proseguono anche ora. «Nel nostro settore i rallentamenti dovuti alla mancanza di chip sono limitati - aggiunge Streparava - anche se per i prossimi mesi si prevede lo stop di qualche settimana. Comunque, fino a questo momento il 2021 va molto bene e per ora siamo abbondantemente al di sopra dei livelli 2019».

Ordini in ripresa anche per le macchine utensili, che vedono un balzo a doppia cifra nel primo semestre. Anche qui, con qualche distinguo legato all’auto. «Siamo in forte recupero rispetto al -40% dello scorso anno - spiega Patrizia Ghiringhelli, imprenditrice varesina alla guida dell’omonima azienda di rettificatrici - ma non arriveremo subito ai livelli del 2019. L’incertezza sulle nuove motorizzazioni ha un peso, anche se in generale il clima è migliorato e i mercati stanno rispondendo bene, sia in Italia che all’estero». Mercato estero che alla Lombardia in generale sta riservando grandi soddisfazioni. Tra aprile e giugno le vendite salgono del 47% ma il dato più interessante è il confronto storico: i 35 miliardi venduti rappresentano il dato trimestrale più alto di sempre.