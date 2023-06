La meccatronica cresce e investe sulla sostenibilità

L’impegno verso la sostenibilità

«Abbiamo condotto una survey su 350 imprese meccatroniche», aggiunge Lorenzo Ciapetti, «per capire quanto sia importante la sostenibilità per le nostre imprese meccatroniche. E abbiamo visto come soprattutto chi opera per il settore automotive e per quello elettronico, ma anche il settore gomma-plastica, si impegnino per rendere più sostenibili i loro processi e prodotti e cerchino sempre più personale con competenze “green”. Skill non puramente tecnici, ma trasversali, che includono anche la convinzione personale dell'importanza dei temi ambientali e climatici». Insomma, l'indagine, condotta da Antares in collaborazione con Cise-Camera di Commercio della Romagna per l'Osservatorio Innovazione Emilia Romagna, indica che chi vuole intraprendere un percorso verso la sostenibilità deve innanzi tutto crederci e avere personale motivato.

Il nodo del reskilling

Anche perché la transizione non è semplice. «In un paese manifatturiero come l'Italia, la rivoluzione verde passa necessariamente dall'industria», conclude Ciapetti. «Due i test in atto: da una parte la spinta a ridurre l'impatto ambientale di prodotti già esistenti, come avviene nella filiera automotive, dall'altra, come succede soprattutto per la filiera della plastica, la necessità di introdurre nuovi design e materiali che obbligano a riprogettare completamente processi e macchine». Approcci complessi, che hanno bisogno di competenze nient'affatto facili da trovare e di cui deve tenere conto anche la formazione di nuovi tecnici e il reskilling di quelli esperti.

