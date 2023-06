La meccatronica pugliese: nel 2022 export a 3,3 mld, un terzo dell’export regionale, settore tra i più performanti al Sud

La presenza dei Dipartimenti di Ingegneria dell'Università e del Politecnico di Bari e dei centri di ricerca di eccellenza, sia pubblici che privati, contribuiscono, inoltre, a creare un sistema della ricerca che funge da volano per lo sviluppo delle imprese di tutta la Puglia.

La transizione energetica, la sfida da Bari delle multinazionali dell'automotive

Arrivate in Puglia nei decenni scorsi, le multinazionali del calibro di Bosch, Magna (ex-Getrag), Magneti Marelli sono l'architrave della meccanica evolutasi, grazie alle capacità computazionali, in meccatronica e nell'automotive. Così a Modugno, in Magna Powertrain (società del gruppo Magna International colosso mondiale nella fornitura di componenti per il settore automotive), si lavora alla transizione ambientale e alle motorizzazioni ibride ed elettriche con, da ultimo, il lancio di cambi a tripla frizione per i motori ibridi di classe A e B di Mercedes. A Bari - quasi 900 dipendenti, età media 48 anni, fatturato 2022, diretto ed infragruppo, di quasi 800 milioni di euro - si lavora pure agli assali elettrici. Il sito di Bari è infatti in gara con gli altri stabilimenti del gruppo canadese per aggiudicarsi la produzione per i clienti premium.

Anche Magneti Marelli-divisione Electric Powertrain di Bari (soluzioni e tecnologie per la propulsione elettrica) - parte del più ampio colosso mondiale che è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive - fa il suo in tema di transizione e lo fa dallo stabilimento pugliese. Nel tempo record di 2 anni è stata infatti messa a punto e realizzata proprio a Bari-Modugno, la fornitura di tre motori elettrici -1200 Cv e 1350 Nm di coppia - in dotazione alla Maserati GranTurismo Folgore, la prima auto interamente elettrica del Tridente. Sono stati tutti progettati, sviluppati e realizzati in-house

A consolidare il peso, anche internazionale, del polo pugliese della meccatronica ed automotive, vi sono anche aziende pugliesi di medie dimensioni, come la Masmec del gruppo Vinci (meccatronica, automotive, elettromedicale) e MerMec (gruppo Angel Investment) specializzata nella diagnostica ferroviaria, entrambe fortemente orientate all'export. A Monopoli, la MerMec progetta e sviluppa veicoli ferroviari e sistemi avanzatissimi per il segnalamento ferroviario venduti in tutto il mondo. A Bari la Masmec - quasi 35 anni di attività - ha dato prova di particolare versatilità e reattività integrando il suo core business di assemblaggio e test di componenti per i veicoli a motore, con il biomedicale, grazie alla piattaforma di liquid handling Omnia, cioè la manipolazione automatizzata dei liquidi. Tra le piccole ma dinamiche spicca anche il caso Procmatech, azienda di automotive, meccanica, una srl nata nel 2017 a Modugno dall'esperienza maturata negli anni ‘80 e ‘90 da un gruppo di ingegneri e tecnici. L'azienda ha partecipato all'edizione 2023 di aprile scorso della fiera più importante al mondo per le tecnologie industriali, quella di Hannover Messe, in Germania, un’esperienza giudicata molto utile. “Ci siamo confrontati in Germania con realtà molto strutturate e sono stati molto utili gli incontri be-to-be. Abbiamo così misurato la realtà internazionale di questa fiera con la nostra realtà di azienda specializzata nell'automotive ed in particolare nella componentistica per auto (pinze, freni, iniettori sempre dal lato meccanico). Abbiamo infatti realizzato linee di assemblaggio per Luxottica ed è in corso una commessa con Hitachi Turchia” - spiega Giuseppe Barile, responsabile marketing di questa srl che, nel 2022, ha raggiunto un fatturato di 4 milioni di euro, ottenuto per il 40% all'estero.

È nella estrema versatilità della meccatronica che si spiega la forte penetrazione ottenuta sui mercati esteri, a cominciare dalla Germania, principale partner commerciale della Puglia. Quel paese è al primo posto nella classifica generale per volume delle esportazioni, pari l'anno scorso a 1,65 miliardi di euro, ed in particolare, proprio il settore della meccanica e meccatronica, è tra i più floridi sui mercati esteri con un fatturato complessivo di circa 3,3 miliardi di euro nel 2022, quasi il 33% dell’intero fatturato generato dall' export regionale.