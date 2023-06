«La medicina è politica, ma gli scienziati non devono legarsi ai partiti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«Il mio bisnonno Camillo era capocantiere nel tunnel del Gottardo. Era divertente ed estroso. Per fare arrabbiare sua moglie Enrichetta usciva da casa e passeggiava per il centro di Bergamo in ciabatte da camera. Mio nonno Giuseppe aveva una mente matematica e fondò una ditta per la lavorazione e la posa dei marmi. Sul letto di morte, le ultime parole a mio padre Enrico e agli altri due figli Camillo ed Emilio furono “mi raccomando, state attenti al fido del Mediocredito Bergamasco”. Mio papà, da imprenditore, aveva due ossessioni: pagare gli stipendi dei cinquanta operai dell’azienda di famiglia e pagare le tasse. Il paradosso della vita è che io ho scelto di fare il medico e il ricercatore per sfuggire a quella sorte. Non volevo avere a che fare con quel tipo di responsabilità e di stress. Ora, ho moltiplicato il problema per dodici: perché qui, al Mario Negri, abbiamo in tutto seicento dipendenti».

Giuseppe Remuzzi, classe 1949, è il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Siamo nella foresteria interna al Kilometro Rosso, il polo scientifico e industriale che sorge a Stezzano, a poche centinaia di metri dal casello di Dalmine dell’autostrada A4, sull’arteria dell’Italia tecnoindustriale fatta di asfalto e di competenze che unisce Milano a Bergamo e, poi, a Brescia e a Verona, fino a Venezia: «Amo molto il Kilometro Rosso. Siamo qui da una decina d’anni. Ci troviamo a otto minuti di macchina dall’ospedale di Bergamo. Prima eravamo in Via Gavazzeni. Questa struttura funziona molto bene e inserisce il Mario Negri in un ambiente internazionale. Siamo tutti debitori verso le due persone che ci hanno più creduto: l’industriale della Brembo Alberto Bombassei e il banchiere Emilio Zanetti, presidente della Popolare di Bergamo».

Remuzzi è un uomo segnato dalla dimensione del doppio. È elementarmente bergamasco – nella storia famigliare e nel modo di porsi, nella religione del lavoro non sacrificante né penitenziale e nel tifo sportivo per l’Atalanta (anzi, la Dea) – e allo stesso tempo ha una personalità complessa e composita che gli ha permesso, in particolare nella nefrologia, di diventare uno dei medici ricercatori a maggiore caratura internazionale.

Ha la leadership in uno dei principali centri di ricerca europei della farmacologia, una disciplina – un comparto economico, un’idea di mondo – che è uno snodo della via occidentale alla modernità.

Dunque, soprattutto adesso con la pandemia e il post pandemia, con una alta centralità strategica e simbolica. Ma, allo stesso tempo, è timido e riservato, quasi costantemente impacciato.