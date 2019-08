La melina di Di Maio per mettere alle corde il Pd

PER APPROFONDIRE / Totoministri, il nodo Economia

Quel che balla invece è il ruolo di Di Maio e dei suoi fedelissimi all’interno del nuovo governo. «L’accordo rischia di saltare perché Il leader M5s vuole essere riconfermato vicepremier e punta a sostituire Salvini al Viminale», sostengono fonti Pd. «Non è vero, Di Maio non ha mai chiesto il ministero dell'Interno» replicano subito dopo i Cinquestelle. Botta e risposta che arrivano a poche ore dall’apertura delle consultazioni.



L'obiettivo è costringere Zingaretti in un sentiero tanto stretto da non lasciargli alternative. Una volta incassato ufficialmente dal Nazareno il via libera a Conte, il Pd non potrebbe più sfilarsi e il suo potere negoziale sarebbe così compromesso, non avendo più a disposizione l'alternativa del ritorno immediato alle urne: unica vera minaccia per Di Maio & co.



Di qui la scelta del segretario dem che subito dopo la nota grillina, ha ribattuto sconvocando la direzione inizialmente prevista per oggi pomeriggio e nella quale avrebbe chiesto di dare il via libera a Conte. A sua volta da Palazzo Chigi parte una telefonata per annullare l’appuntamento che si erano dati per oggi in tarda mattinata Conte, Di Maio e Zingaretti al termine del vertice notturno. Mosse e contromosse che rendono faticosa la composizione del puzzle evidenziando che a prevalere per ora tra M5s e Pd sono ancora i sospetti.