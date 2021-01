La Memoria e l’eredità di Simone Veil per un’Europa più forte

5' di lettura

Non sono mai troppe le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah, perché ciascuna di esse - nel porre chi legge di fronte all’inammissibile - insegna qualcosa. Alba a Birkenau ne è una fulgida dimostrazione. È il racconto che Simone Veil ha reso al regista David Teboul, accompagnato da bellissime immagini che restituiscono volti ed espressioni di una famiglia della borghesia francese tra la fine degli anni 30 e l’inizio dei 40, nella quale Simone era l’ultima di quattro figli. Vi sono anche alcune foto dell’autrice, tornata in seguito ad Auschwitz: «Niente assomiglia più al campo di allora. Vedo un immenso parco. Birkenau era fango, cielo nero e odori».

Nella testimonianza di Veil - scarna, frasi brevi, nessuna traccia di retorica - è interessante anche il dopo: il cammino compiuto una volta salva assieme alla sorella Milou, mentre la madre Yvonne era morta di tifo poco prima che finisse tutto. La ricostruzione di una vita che torna dalla non vita comincia dagli studi giuridici, seguiti dalla scelta della magistratura, quindi dall’ingresso in politica sollecitato da Valéry Giscard d’Estaing. Simone Veil diventerà un punto di riferimento, in Francia, per la battaglia sulla legge che depenalizza l’aborto, varata nel 1975 da ministra della Sanità del governo Chirac. Entrerà nella storia per aver guidato il primo Parlamento europeo espresso dal voto diretto, nel 1979. Un traguardo raggiunto nella consapevolezza che il progetto europeo fosse (e sia) l’unica possibilità di riconciliazione prima, di crescita poi: «Come potevamo vivere, con ciò che è accaduto, tutti insieme? Ho auspicato che si formasse un’Europa unita. A condizione di non dimenticare».

Un messaggio di cui è l’incarnazione, per quel che ha vissuto e che descrive negli incontri con Teboul. Era difficile credere, ricorda a più riprese, a quanto stava succedendo a partire dalla fine degli anni 30. La vita degli Jacob (Veil è il cognome da sposata) fila via serena, il papà architetto - uomo serio, colto, tutto d’un pezzo - la mamma dedita ai figli Madeleine (Milou), Denise, Jean e Simone ma, in realtà, una donna che è il faro di una comunità di cui si occupa senza sosta: parenti, vicini di casa, amici, compagni di scuola dei figli. Per Simone è la colonna portante.

In questa quotidianità, i Jacob quasi non fanno caso alle prime avvisaglie di quel che incombe. I segnali diventano inequivocabili quando dal ’35 si riversano in Francia ebrei in fuga dalla Germania e dall’Austria, ma il pensiero, nell’accoglierli, è sempre lo stesso, “qui non può accadere”. Fino a quando comincia l’escalation che attraverso tante memorie: le liste, i documenti falsi, l’impoverimento, la clandestinità, le delazioni, le retate.

Simone riuscirà a fare l’esame di maturità prima di essere braccata e portata a Drancy assieme alla madre e a Milou, prima dello spostamento ad Auschwitz- Birkenau. Denise era andata a Lione per unirsi alla Resistenza. Il padre e Jean furono portati altrove: non si rivedranno mai più (morirono a Kanaus, in Lituania). Il 13 aprile 1944, da Drancy si muove il convoglio 71: con le tre Jacob vi erano stipate 1500 persone, ignare di approdare dopo quasi tre giorni nel Lager in Polonia. Appena arrivati qualcuno sussurra a Simone “dica di avere 18 anni”: lei seguirà il consiglio che la salva dalla camera a gas, di lì a poco in piena attività.