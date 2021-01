La memoria (ora) condivisa di Salo Muller di Salo Muller

2' di lettura

Ogni volta che leggo l’inizio di Ondergang (“Sterminio”) del professor Jacob Presser mi vengono i brividi alla schiena. L’autore scrive: «Questo libro narra la storia di un omicidio. Un omicidio di massa di una portata senza precedenti, premeditato e perpetrato a sangue freddo. Gli assassini erano tedeschi, le vittime ebree».

Come si spiegano le deportazioni e lo sterminio che seguì? Chi furono i barbari responsabili di tutto ciò? Nessuno tentò di fermarli? Perché non furono di più gli ebrei a fuggire o a nascondersi? Sei milioni di persone finirono ammazzate senza pietà. Uccise, gassate. Anche i miei genitori.

Loading...

Sì, fu uccisa quasi tutta la mia grande famiglia, e anche quella di mia moglie. Ho conservato le lettere della Croce Rossa, lunghe una sola riga ciascuna. In una il nome di mia madre, Lena Blitz, nata il 20 ottobre 1908 e morta ad Auschwitz il 12 febbraio 1943. Nell’altra quello di mio padre, Louis Muller, nato il 20 luglio 1903, morto ad Auschwitz il 30 aprile 1943. Non furono uccisi subito, erano giovani e sani. Mia madre era una bella donna, dagli splendidi capelli neri, mio padre un uomo alto e slanciato. Ho ancora una foto di noi tre, scattata in spiaggia a Scheveningen, in cui sono seduto sulle ginocchia di mio padre, con mia madre che sorride.

Alzai la testa e li vidi in piedi sul palco dello Hollandsche Schouwburg. Non mi lasciarono stare con loro. Gridavo perché volevo la mamma, ma mi impedirono di raggiungerla. Mi portarono all’asilo dall’altro lato della strada, dove passai quattro giorni e quattro notti a piangere e strillare che volevo la mamma e il papà. Non servì a nulla. Non li avrei mai più rivisti. Furono deportati al campo di Westerbork e poi, non molto tempo dopo, ad Auschwitz.

Com’è possibile che sia accaduto?