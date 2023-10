La meraviglia di Chichen-Itza abitata per mille anni

Quale immensa meraviglia della cultura pre ispanica rappresenta Chichen-Itza, i cui monumenti condensano quella che era la visione del mondo concepita dai Maya. Abitato per quasi un millennio, questo sito dello Yucatan ha saputo conservare tutta la sua ricchezza, in gran parte si mostrano, infatti, intatti il Tempio dei Guerrieri, El Castillo e l’osservatorio circolare a forma di stella noto come El Caracol. Stupiscono anche il Tzompantli usato per i sacrifici umani, il Muro del Teschio, il Tempio del Giaguaro e la Casa delle Aquile, il Tempio dei Guerrieri, il Gruppo delle Mille Colonne, il Mercato e il Gran Campo da Ballo, oltre alla Tomba del Sommo Sacerdote.

