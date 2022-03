La merchant bank Citic: il circuito cinese dei trasferimenti Cips va allargato

In otto anni di vita Cips ha coinvolto un'ottantina di banche, è attivo full time ed è in espansione; non può certo competere con il raggio di azione dello Swift ma sin d'ora il volume dei trasferimenti è di otto a uno. Sembra che perfino l'India di Modi sia orientata a utilizzarlo nei trasferimenti crossborder.

Con il circuito russo Spdf fermo al 20% del mercato interno, la Cina è l'unica porta alla quale la Russia può bussare per riattivare l'intero sistema di pagamenti internazionali transfrontalieri bloccato dalle sanzioni. Ma la de-dollarizzazione spinta di Cina e Russia può essere un boomerang per gli stessi Stati Uniti che importano ancora enormi quantità di petrolio russo e per l'economia dei Paesi europei sui quali pesano anche i crediti russi congelati.

Il Go global dello yuan

Nei fatti la crisi russo-ucraina rischia di accelerare un processo già in atto, quello dello sganciamento dal dollaro di grandi potenze che puntano ormai da tempo a bypassare il dollaro sostituendolo con il renminbi.

Che, però, non è convertibile: a differenza del dollaro, infatti, il suo valore non si forma sul libero mercato ma è la Banca centrale a stabilirlo entro una forchetta giornaliera del 2 per cento. Nonostante la non convertibilità, Pechino lavora da anni alla costruzione di una rete globale che permetta alla sua moneta di circolare liberamente.

Se gli acquisti di renminbi nelle riserve delle banche centrali restano limitati, la Banca centrale cinese ha attivato una ragnatela di swap lines denominate in renminbi. In queste transazioni a tasso agevolato il renminbi fa da collaterale, il che permette al biglietto rosso e a chi ne segue la rotta di circolare anche all'estero.