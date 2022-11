La meritocrazia aiuta (anche) a perpetuare le disuguaglianze

Tra i nati da genitori nel 20% meno ricco nella scala reddituale, solo 1 su 20 salirà al 20% più ricco, la maggior parte non raggiungerà nemmeno la fascia di classe media. Nonostante l’aumento di borse e sussidi finanziari agli studenti meno abbienti, i figli delle classi lavoratrici e poveri hanno circa la stessa probabilità di frequentare le big three (Harvard, Yale, Princeton) oggi come nel 1954 (Sandel).

Il reddito mediano dei lavoratori Usa è più basso di 40 anni fa e «negli Usa il reddito disponibile mediano di un lavoratore a tempo pieno è oggi al livello del 1970» (Eugenio Occorsio e Stefano Scarpetta in Un mondo diviso. Come l’Occidente ha perso crescita e coesione sociale, Laterza 2022).

«Sebbene il reddito pro capite sia quasi raddoppiato a partire dal 1979, gli uomini bianchi senza un diploma di laurea quadriennale al college guadagnano meno ora, in termini reali, di quanto guadagnassero allora (…) Alla fine degli anni 70 i Ceo delle principali aziende americane guadagnavano 30 volte di più del lavoratore medio; nel 2014 guadagnavano 300 volte di più» (Sandel).

A proposito di Morti per disperazione, altro titolo provocatore di un libro di Angus Deaton (Nobel 2015) e Anne Case (Il Mulino, 2021), Nicholas Kristof sul «New York Times» del 8 febbraio 2020 ha notato che «ogni due settimane muoiono per disperazione più americani di quanti ne siano morti durante i diciotto anni di guerra in Afghanistan e in Iraq (…) l’aumento di morti per disperazione si registra per lo più tra quanti non hanno una laurea universitaria». Sono dati pesanti, da non dismettere frettolosamente magari in chiave

anti-ideologica. In terzo luogo, un appello coscienziale: ispirandoci al liberalismo egualitario di John Rawls (Una teoria della giustizia, 1971).

I soggetti dotati di talenti dovrebbero esercitarli, ma non restando nella pura logica di mercato (che crea disuguaglianze) bensì favorendo una redistribuzione dei benefici all’intera società («principio di differenza»).

Quando non è sana, l’etica meritocratica tra i vincitori produce tracotanza, tra i perdenti umiliazione e risentimento: sentimenti morali che sono al cuore della rivolta populista contro le élite. «Quando l’1% più ricco si intasca più della somma dei guadagni dell’intera metà della popolazione che sta in basso e quando il reddito mediano non cresce da quarant’anni, l’idea che lo sforzo e il duro lavoro ti possono portare lontano inizia a suonare vacua». Allora, «ingeneroso verso i perdenti e opprimente per i vincitori, il merito diventa un tiranno» (Sandel).