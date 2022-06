La mescolanza corretta di politiche monetarie e fiscali per rilanciare la Ue

La conclusione è che le difficoltà della politica economica della Ue nel fronteggiare gli attuali rischi di stagflazione non sono superabili facendo leva sulla politica monetaria. Anche se la Bce cavasse dal cappello un espediente di breve termine in grado di ridurre la frammentazione dei mercati, nel migliore dei casi la Ea ricadrebbe nelle distorsioni tipiche della fase 2011-2018, quando la politica monetaria era il “solo gioco in città” ossia compensava una politica fiscale inadeguata (la cosiddetta “dominanza fiscale”). Per di più, oggi vi sarebbe l’aggravante di indebolire la già limitata capacità della Bce di controllare l’inflazione. La soluzione consiste, invece, nell’adattare la lezione della pandemia alle nuove circostanze. Il successo della risposta allo shock pandemico è dipeso da una combinazione di politiche monetarie e fiscali (ossia, un policy mix) ben calibrata per superare la peggiore depressione economica degli ultimi due secoli in tempo di pace. La situazione attuale, caratterizzata dalla persistenza di eventi negativi eccezionali (il prolungarsi della pandemia in Cina, la guerra ai confini orientali della Ue), indica che una graduale restrizione della politica monetaria è inevitabile; per contro, vi sono nuovi spazi per l’espansione di una politica fiscale accentrata che – pur se a carattere temporaneo, come impongono i trattati europei esistenti – tende ad assumere una forma ricorrente a causa della sequenza di eventi eccezionali negativi. Insomma, di fronte alla stagflazione, l’efficiente policy mix della Ue deve proseguire lungo la strada aperta da Next generation – Eu e dal Recovery and resilience facility (Rrf).

RePowerEu e le iniziative economiche a favore dell’Ucraina indicano che le istituzioni europee stanno seguendo questa strada, nel senso che stanno applicando il “metodo Rrf” ad alcuni dei problemi cruciali creati dallo shock bellico. Il pieno affermarsi di tale prospettiva richiede, tuttavia, due condizioni. La prima è che i Paesi della Ue con i più ambiziosi Piani nazionali di ripresa e resilienza, legati al Rrf (in primis, l’Italia), non si trincerino dietro le difficoltà inflazionistiche e si mostrino capaci di realizzare le riforme e gli investimenti alla base dei loro progetti nei tempi previsti. La seconda condizione è che gli sforzi delle istituzioni della Ue siano sostenuti dalla riforma della governance economica europea. Anche se la clausola di sospensione del “Patto di stabilità e crescita” è stata estesa alla fine del 2023, la Commissione si è impegnata ad affrontare il problema della ridefinizione delle regole fiscali accentrate dal prossimo settembre. È essenziale che questo nuovo disegno di governance sia omogeneo all’impostazione del Rrf, ossia preveda aggiustamenti rigorosi ma graduali dei debiti pubblici nazionali eccessivi che tengano conto delle specificità dei singoli Paesi e che garantiscano spazi per una crescita sostenibile di lungo periodo. Una tale ridefinizione delle regole fiscali europee agevolerebbe il successo del Rrf, stimolerebbe ulteriori iniziative fiscali accentrate, offrirebbe margini di flessibilità alla politica monetaria della Bce e risolverebbe la creazione di scudi adeguati mediante il nuovo policy mix.