La “Messa di Natale” Claudio Merulo nella Basilica di San Marco

La bella tradizione del Concerto di Natale nella veneziana Basilica di San Marco si rinnova anche quest'anno; e come sempre è dedicata ai grandi maestri della polifonia sacra sviluppatasi a Venezia. Abbiamo così l'ottima occasione di ascoltare la Messa di Natale composta nel 1582 da Claudio Merulo, allora Maestro di Cappella in San Marco, uno degli incarichi più importanti nella vita musicale italiana del tempo. Fast forward di tre secoli con il Don Carlo verdiano in scena a Firenze; e cambiamento ancora di atmosfera con la sceneggiata napoletana al Trianon.



Venezia

Il 21 nella Basilica di S. Marco la Cappella Marciana e la Schola Cantorum Basiliensis nella Messa di Natale del grande cinquecentesco Claudio Merulo, Maestro di Cappella a S. Marco, Messa composta per il Natale 1582; assieme a musiche di Andrea e Giovanni Gabrieli; direttore Marco Gemmani.La composizione della Messa di Natale era il momento nel quale maggiormente venivano esaltate le capacità della Cappella marciana; una fitta alternanza tra parti strettamente polifoniche e parti cantate in canto piano, generalmente affidate al coro apposito.

Loading...

Firenze

Il 27-30-3-5-8 al Teatro del Maggio va in scena “Don Carlo”, di Verdi, direttore Daniele Gatti; bella compagnia di canto, con Francesco Meli, Eleonora Buratto, Ekaterina Semenchuk tra gli altri; regia di Roberto Andò (il cui film “Stranezza”, su Pirandello, sta riscuotendo buon successo al botteghino). La recita del 27 (alle 19) sarà trasmessa in diretta da Rai Radio3.

Napoli

Dal 22 al 30 al Trianon “Canzona ‘e Guapparia”, prima di questa commedia con musiche, con Francesco Merola. Il Trianon apre una finestra sul mondo della sceneggiata; Bruno Garofalo porta in scena un nuovo spettacolo di teatro musicale con una drammaturgia originale. «La canzone “Guapparia” – come spiega Garofalo – è stata scritta da Libero Bovio e Rodolfo Falvo nel 1914. Da allora altre canzoni con protagonisti i “Guappi” ne sono state composte tante, ma questa è capostipite di un genere ed ispiratrice di tanti soggetti simili».