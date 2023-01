La messa alla prova si allarga: possibile estinguere oltre 40 reati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Irrompe anche nei processi in corso la “nuova” messa alla prova che dal 30 dicembre scorso può essere chiesta per più di 40 reati per i quali era prima preclusa e condurre, se va a buon fine, a estinguerli: dalla truffa aggravata alla frode in assicurazione, dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai reati tributari di omessa dichiarazione, dall’induzione di minorenni all’uso di stupefacenti all’indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito e agli illeciti di falsità personale che non riguardino atti pubblici; e varie altre fattispecie (a fianco l’elenco completo) punite con pena edittale massima entro i sei anni, scelte dal legislatore tra quelle che ha ritenuto si prestino meglio ai percorsi riparativi e risocializzanti. È questo uno degli effetti dell’entrata in vigore della riforma del processo penale, voluta dall’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per rispettare l’obiettivo, fissato dal Pnrr, di ridurre i tempi della giustizia penale del 25% entro il 2026.

A dettagliare le novità per la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto originariamente dalla legge 67 del 2014, è il decreto legislativo 150/2022, che ha attuato la legge delega 134/2021 e che sarebbe dovuto entrare in vigore già lo scorso 1° novembre. Ma il decreto legge 162 del 31 ottobre 2022 ha disposto lo slittamento dell’entrata in vigore, appunto, al 30 dicembre 2022.

Durante il percorso in Parlamento per la conversione in legge di questo decreto, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno modulato diversamente i tempi di entrata in vigore di varie norme. Ma non sono state toccate quelle che rendono possibile ottenere la messa alla prova anche per reati per i quali finora era preclusa.

I tempi per la domanda

Gli imputati potranno quindi chiedere la sospensione del processo con messa alla prova alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022, anche se il processo è in grado di appello.

La scelta del legislatore è coerente con l’esigenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni più favorevoli all’imputato, visto che la messa alla prova gli consente di estinguere il reato, dopo essersi sottoposto con esito positivo a un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale, con l’assunzione di impegni specifici al fine di elidere o attenuare le conseguenze dell’illecito e l’assolvimento di prescrizioni attinenti lavori di pubblica utilità.