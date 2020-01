La mezzanotte di Brexit, così Londra ammainerà la bandiera Ue Gli euroscettici festeggeranno l’addio all’Unione, i Remainer organizzano veglie e la Scozia sfida il governo: non rinuncerà alla bandiera stellata di Nicol Degli Innocenti

(EPA)

3' di lettura

Manca una manciata di ore al B-Day: domani, venerdì, alle 23 britanniche, la mezzanotte in Europa, la Gran Bretagna lascerà l’Unione Europea dopo 47 anni. Sarà un momento di celebrazione per gli euroscettici e per il premier Boris Johnson, che è riuscito a far approvare l’accordo di recesso dal Parlamento tre anni e mezzo dopo il referendum del giugno 2016.



Conto alla rovescia

Domani sera Johnson terrà un discorso alla nazione, mentre un orologio digitale proiettato su Downing Street farà il conto alla rovescia fino all’ora fatidica. La bandiera stellata Ue verrà ammainata dagli edifici governativi e una petizione sostenuta dai Brexiter propone che in futuro diventi illegale sventolare la bandiera europea. «In linea con le richieste della gente», ha fatto sapere Downing Street, l’Union Jack sventolerà da sola da tutti gli edifici pubblici e da ogni pennone in Piazza del Parlamento.



In quella piazza, a pochi metri da Downing Street, si terrà invece la “festa” organizzata da Nigel Farage, il leader del Brexit Party che per tutta la vita si è battuto per «l’indipendenza del Regno Unito dal giogo di Bruxelles». Farage prevede che 30mila persone pagheranno il biglietto per partecipare alla festa che culminerà con fuochi d’artificio e brindisi di rito.



Big Ben silente

Big Ben sarà silente. L’idea di Johnson di organizzare una colletta popolare per raccogliere le 500mila sterline necessarie per far rintoccare il celebre orologio non ha avuto seguito. Big Ben è impacchettato e in fase di restauro, quindi riportare in situ e reinstallare la campana sarebbe stato molto costoso e il Parlamento, dopo avere calcolato che ogni rintocco sarebbe costato circa 50mila sterline, ha deciso che non era giustificabile spendere tanti soldi per commemorare Brexit.



In altre piazze londinesi, ma anche a Oxford, a Edimburgo e in altre città si terranno invece veglie a lume di candela e i partecipanti sventoleranno bandiere Ue in un clima di rimpianto e tristezza. Il Paese resta diviso a metà. Le elezioni del dicembre scorso hanno portato alla netta vittoria dei conservatori guidati da Johnson, grazie al sistema uninominale secco in vigore in Gran Bretagna secondo cui il vincitore “piglia tutto”. Guardando i voti, un numero maggiore di persone ha votato a favore di partiti contrari a Brexit.