La MG B è una spider ancora moderna e in grado di regalare soddisfazioni

Insomma: con la B si perse senz’altro quell’aura da “vecchia Inghilterra”, che per moltissimi anni aveva decretato il successo commerciale di auto dalle caratteristiche oggettive piuttosto discutibili, a favore della modernità; la cosa non piacque a tutti come accennato, ma oggi non si può negare che l’auto sia molto carina anche grazie ai tanti suggestivi colori pastello con la quale è possibile sceglierla e soprattutto se equipaggiata con le ruote a raggi che sono sempre state disponibili in opzione.

Abbiamo speso molte parole sugli stili di questi due modelli MG poiché meccanicamente esse differiscono molto meno: lo schema delle sospensioni con il ponte rigido posteriore è praticamente sovrapponibile ed il motore quattro cilindri da 1,8 litri della B è una versione derivata del 1.6 della A MK II: un’unità che ha tutte le caratteristiche per essere ancora valida: potenza adeguata (92 CV) in rapporto al peso (meno di 1.000 kg.) e dotata di un’elasticità incredibile sviluppando la sua notevole coppia massima al di sotto dei tremila giri.

Capace di emettere una musicalità coinvolgente e coadiuvato da un cambio ad escursione ridottissima, questo gruppo motopropulsore è in grado di regalare una guida molto piacevole in particolare sulle strade secondarie; in autostrada occorrerebbe una quinta marcia e non stupisce che oggi sia disponibile un cambio così rapportato sul mercato degli accessori perché con tale soluzione l’auto è capace di offrire ancora oggi un servizio a 360 gradi.

Una caratteristica, questa della sua versatilità, che l’ha portata a rimanere brillantemente sul mercato fino al 1980 totalizzando più di 512.000 esemplari e ottenendo un record per una spider che resistette fino alla comparsa della Mazda MX-5. Una carriera punteggiata da tre serie di diversa riuscita estetica, con l’ultima caratterizzata da poco piacevoli paraurti in gomma nera concepiti per ottemperare alle richieste degli Usa: certamente la meno attraente, ma non per questo poco interessante in ottica collezionistica, è ovviamente essendo l’ultima anche la più evoluta ed affidabile.

In Italia la MG B non riuscì mai a sfondare a causa di un prezzo molto superiore a quello della Fiat 1600 S Spider, la sua vera concorrente, ed ancora superiore, anche se di poco, a quello della Alfa Romeo Giulia Spider, certamente non sostituibile nel ruolo di fidanzata degli italiani. Situazione che si è esasperata sul mercato amatoriale ove i valori di queste due auto sono agli antipodi del segmento delle roadster di media cilindrata; una bella MG B si può acquisire anche con soli ventimila euro per non sfondare la barriera dei trentamila neppure in presenza di esemplari perfettamente restaurati. Un investimento che, a nostro parere, non presenta alcuna controindicazione.