La mia Africa: viaggio nella riserva di Dzanga Sangha tra gorilla e pangolini

Un semplare di pangolino

Impariamo dai pigmei

Rod Cassidy e sua moglie Tam, gestiscono con grande passione non solo il lodge, unico punto di riferimento per visitare l'area, ma anche i 640 kmq di concessione privata che circonda la proprietà, un tempo riserva di caccia e oggi luogo dove viene portato avanti uno dei più importanti progetti di studio e salvaguardia delle diverse specie di pangolino, ormai tutte in grave rischio di estinzione. Questo progetto, come altri condotti in diversi Paesi africani, rappresenta anche un importantissimo progetto culturale: coinvolgere la popolazione locale, spiegando l'importanza della conservazione degli ecosistemi presenti, e di quanto questi possano divenire la più importante risorsa economica se protetti anziché sfruttati, è lo step necessario allo sviluppo sostenibile di queste aree. Gli ultimi 5000 Ba'Aka che vivono nelle foreste di Dzanga Sangha sembrano aver compreso tutto questo migliaia di anni fa. Nessuno come loro vive la natura, rispettandola e traendone allo stesso tempo beneficio. Ed è con loro e il loro supporto che i coniugi Cassidy hanno dato vita allo Sangha Pangolin Project, diventando custodi di questi rari animali oggi terribilmente minacciati da una folle ed insensata caccia.Lo stesso Wwf, che da oltre 30 anni lavora nell'area a protezione degli ultimi 2000 gorilla di pianura, ha recentemente dichiarato che il Pangolino è il mammifero più trafficato al mondo: nel solo 2019 oltre 195 mila esemplari sono stati vittima del commercio illegale per finire sulle diverse tavole asiatiche.

Non è colpa del pangolino

Negli ultimi mesi questa specie è finita sotto i riflettori, indicata come il possibile vettore di trasmissione del Covid-19, come la specie che ha consentito il passaggio del virus dai pipistrelli all'uomo. Nonostante il commercio di tutte e otto le specie esistenti di pangolino sia internazionalmente vietato, e nonostante ben 3 delle 4 specie asiatiche siano incluse nella lista Iucn come in critico pericolo di estinzione, il traffico di questi animali sembra essere all'origine della pandemia che sta sconvolgendo il mondo intero. Forse dovremmo tutti essere un po' più Ba'Aka, dovremmo comprendere che la natura ha i suoi equilibri e che se li alteriamo saremo i primi a farne le spese.

(Testo di Nicos Contos)