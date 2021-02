La microalga scende in pista: ecco gli sci tutti in bioplastica

Matteo Brognoli, presidente di Biotech Biotech Solutions

Il prezzo di questi eco-sci - rinnovabili dal legno alla cera - è allineato al mercato.L'impiego dei bioreattori progettati da Solaris ha permesso a Checkerspot di mettere a punto il processo produttivo per cui le microalghe marine – precedentemente ingegnerizzate – vengono trasformate per via fermentativa in olii trigliceridi, che sono alla base dei biopolimeri.

L'olio algale è utilizzato per la sintesi dell'Algal Core e dell'AlgalWall, i due biomateriali che costituiscono gli sci Vital 100.Bioreattori che hanno, ovviamente, un costo ma partendo da un presupposto: sono scalabili: «Quindi – precisa Brognoli -, a seconda delle esigenze del cliente possono variare da un minimo di 15mila euro fino a qualche milione per gli impianti di tipo industriale».

I volumi dei bioreattori di Solaris Biotech Solutions vanno da 5 fino a 30.000 litri e oltre.L'Italia in tutto questa logica di economia circolare è molto avanti. Gli studi non mancano. Come quello svelato recentemente - e denominato Bobcat, finanziato da Fondazione Cariplo - sul cardo, pianta quasi insignificante, che si trova selvaggia nei prati italiani.

E così Cnr/Ibba, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Consorzio Italbiotec hanno scoperto che dalle colture cellulari di cardo senza passare dalla coltivazione su campo si può ottimizzare la produzione di sostanze di valore (in particolare olii e polifenoli) per farne anche bioplastiche.

«Un'area di crescente attenzione – aggiunge Brognoli - è sicuramente lo sviluppo delle bioplastiche attraverso lo studio delle biotrasformazioni microbiche. Ovvero, l'uso di microbi estremofili ottenuti da nicchie insolite. Solaris Biotech nello specifico lavora sulle bioplastiche ricavate da Pha - ovvero poliidrossialcanoati che sono polimeri poliesteri termoplastici sintetizzati da vari generi di batteri (Bacillus, Rhodococcus, Pseudomonas, etc...) attraverso la fermentazione di zuccheri o lipidi - e da Phb poli-β-idrossibutirrato, ovvero un poliidrossialcanoato appartenente alla classe dei poliesteri e che è un prodotto della assimilazione del carbonio da fonti quali glucosio o amido e impiegato dai microrganismi quale molecola di riserva da metabolizzare quando altre fonti di energia non sono disponibili».