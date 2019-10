La Mid cap non perde il vizio: predatrice in casa e oltreconfine Da Iren a Ima fino a Interpump, SeSa, Enav, Erg e Ivs Group: una trentina le imprese italiane che fanno shopping di Vittorio Carlini

Predatori di cui poco si parla. Sono le medie e piccole imprese, quotate a Piazza Affari, che fanno shopping in Italia e all’estero. Certo: secondo Dealogic l’M&A complessivo delle società “nostrane”, nei primi nove mesi del 2019, si è fermato a 28,71 miliardi di euro (cambio sul dollaro a fine settembre). Un dato in calo rispetto allo stesso periodo del 2018 e inferiore a quello dei principali Paesi europei. Le aziende tedesche, ad esempio, hanno realizzato 656 operazioni per un controvalore di 81,12 miliardi mentre quelle targate “Great Britain” sono salite a 128,47 miliardi. Ciò detto, però, esistono molteplici mid cap italiane che spesso sfruttano le operazioni straordinarie. Il Sole24Ore ha individuato, tra Ftse Italia Star e Ftse Italia Mid Cap, ventinove aziende che nel 2019 sono state predatrici. Un mondo, a ben vedere, composto da realtà differenti: si va dalla piccola telecom Retelit (compratore del system integrator Partner Associates) ad Enav (shopping per 41 milioni della divisione Air Navigation di Ids) fino a Ivs Group che ha portato a termine un duplice acquisto (il ramo d’azienda in Sicilia di Point Service e l’istituto di pagamento Moneynet). Insomma: è un M&A spesso legato alle singole storie aziendali e a specifiche esigenze (dalla conquista di quote di mercato fino al portarsi in casa know how).

Gli aggregatori domestici

Di là da ciò è comunque possibile riscontrare alcuni minimi comuni denominatori che uniscono i predatori. Uno è il consolidamento del mercato domestico. La dinamica è tipica del mondo delle utility dove può ricordarsi Iren. Il gruppo del Nord Ovest, focalizzato anche sull’economia circolare, nel 2019 ha perfezionato lo shopping di 5 aziende: di queste 4 sono nel business dell’ambiente e dei rifiuti. Il ruolo di consolidatore, peraltro, lo recita la stessa Unieuro. Il gruppo, distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha acquisito una catena di negozi in Sicilia. Una mossa che, da un lato, fa leva sulla forza raggiunta dalla società in Italia; e, dall’altro, sfrutta il mercato frammentato dove in molti non possiedono le sufficienti economie di scala per resistere.

Multinazionali tascabili

Ma non è solo questione di aggregare realtà italiane. Altro fil rouge è costituito dalle multinazionali tascabili spesso leader mondiali nei loro settori. Queste, consapevoli di come l’Italia (in stagnazione) sia insufficiente, colgono l’occasione oltre le Alpi. Così è, ad esempio, per Interpump. Il gruppo meccanico ha acquisito la canadese Hydra Dine Tech. È vero! Interpump, sempre nel 2019, ha comperato l’italiana Reggiana Riduttori (88 milioni di fatturato nel 2018). E tuttavia la società, nei recenti esercizi, ha consolidato diverse aziende straniere: dalle spagnole Fluinox e Inoxpa fino alla britannica Bristol Hose. Lo shopping estero, peraltro, è essenziale per un’altra strategia: fare il primo passo fuori dal mercato domestico. Un esempio? Lo fornisce SeSa. Il gruppo informatico, da sempre concentrato sul Belpaese, nel febbraio scorso si è comprato il 60% della tedesca Pbu Cad-Sisteme.Una mossa che, tra le altre cose, è prodromica all’internazionalizzazione che dovrà portare l’azienda, nel medio periodo, a generare oltre il 10% dell’Ebitda all’estero. Già, l’estero. L’incremento dell’articolazione oltre confine è una priorità di un’altra mid cap: Lu-Ve. Il gruppo meccanico, dal maggio scorso, consolida l’italiana “Al Air” che ha impianti in Finlandia e India. Non solo: lnel 2018 acquisito la statunitense Zyclus. Un mix di operazioni che hanno contribuito a fare salire al 78,2% il peso dei ricavi esteri sul totale giro d’affari.