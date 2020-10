La Milano di Albinati, dove con la nebbia si cancellò la nebbia

Nella «città meridionale», dove vive un’umanità «al tempo stesso già salva e corrotta in maniera totale, irreversibile, che non può più perdere niente che non abbia già perduto prima di mettersi in marcia» annaspano i protagonisti di Cuori fanatici, ragazzi che vogliono poter desiderare senza limiti.

Nei bagliori della «città del Nord», miniera di sogni e frustrazioni dove tanti confluiscono alla ricerca del denaro, della fama, della cultura, della giustizia politica e sociale, si muovono invece i personaggi di Desideri deviati. Non ci poteva essere sfondo più adatto a un tale titolo: nella metropoli è in atto un grande cambiamento, il profilo cittadino oscilla tra «immagini di totale praticità e spreco sontuoso, tra il realismo più terrestre e il sogno sfrenato, producendo uno sfavillante corto circuito tra buon senso e follia».

La metropoli che «bada al sodo» si trova infatti invasa da «creature lunari» - le modelle della nascente capitale della moda - e dalla sensazione che tutto sia possibile, lavorando. Le fabbriche dismesse sono via via convertite in involucri per la cultura e lo svago. Sono gli anni in cui l’etica della fatica raggiunge il parossismo, la religione del lavoro viene soppiantata «dal linguaggio sinuoso ed etereo della pubblicità». E, incurante del ridicolo, il mito della concretezza si rovescia in quello dell’apparenza.

La pienezza, i protagonisti di questo secondo romanzo, la stanno cercando nella metropoli dove la dinamica del successo insegna a desiderare ciò che si sta già ottenendo. In una di quelle fabbriche che trasformano la fantasia, il pensiero, la cultura, l’esperienza in merci - le case editrici - si muovono quasi tutti i personaggi principali della storia.

C’è Minaudo, l’editore, per cui avere un corpo, vivere, «è tutto sommato una gran perdita di tempo» («l’ideale per lui sarebbe stato di consistere in una voce metallica nell’interfono»). C’è il temutissimo Coboldo, che tutto ha letto e quasi tutto decide, e che dei libri non ha fatto un ponte ma un muro, della cultura uno scudo. Cinico e deforme ha capito che l’elemento qualificante e il solo che permette un efficace esercizio del potere è l’arbitrio. «Sì, il puro arbitrio. La decisione secca e inspiegabile. La mutevolezza incessante delle scelte. E il non darne mai ragione».