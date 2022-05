La Milano Beauty Week si chiude in bellezza

Secondo Maurizio Cavezzali, ceo di Esxence – The Art Perfumery Event «con il grande successo della Milano Beauty Week e l'impegno di tutti i partner che l'hanno resa possibile abbiamo voluto trasmettere ai consumatori e ai professionisti l'importanza strategica che il settore della cosmesi e della profumeria riveste per il nostro Paese dal punto di vista economico, scientifico e sociale. Il profumo è espressione di emozione, ricerca e creatività: questa settimana è stata un'occasione unica per viverli insieme».

Tra le iniziative ospitate presso il Beauty Village di Palazzo Giureconsulti, Boutique powered by Cosmoprof: la raccolta fondi a scopo benefico ha permesso, grazie alla generosità dei visitatori di raccogliere oltre 17mila euro. Il ricavato andrà a La forza e il sorriso Onlus, il progetto di responsabilità sociale patrocinato da Cosmetica Italia, che con i suoi laboratori di bellezza presenti in tutta Italia aiuta le donne che affrontano il cancro a rivedersi belle e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse.

«Non avevamo dubbi sulla generosità del pubblico di Milano Beauty Week e siamo grati per la partecipazione riscontrata. – commenta Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso Onlus – Grazie alle donazioni raccolte potremo perseguire la diffusione dei laboratori di bellezza per donne malate di cancro in modo capillare in tutta Italia. Le risorse raccolte ci consentiranno anche di sperimentare l'allargamento del progetto alla popolazione maschile come già accaduto oltreoceano».

Milano Beauty Week è un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che si è concretizzata in un progetto culturale, ideato per promuovere i valori e le caratteristiche che rendono la filiera cosmetica un'eccellenza del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera Nazionale della Moda Italiana e Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza hanno dato il loro patrocinio all'evento.ADI – Associazione per il disegno industriale, APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Beautystreams, Botteghe Storiche di Galleria&Friends, CFA – Centro Formazione AIDA, CNA Milano e Quantis sono stati i sostenitori dell’iniziativa.

Le aziende cosmetiche e le realtà distributive, commerciali e di servizi del comparto aderenti alla manifestazione hanno offerto al pubblico attività orientate a mettere in luce i valori di eccellenza dei prodotti cosmetici e della sua industria in Italia. Hanno inoltre contribuito alla realizzazione dell’evento sponsor come Asproflor, Bormioli Luigi Glassmaker, Duravit AG, Helbiz, iMèi, ISSCO, MiCo DMC, NastriTex, NoMa Flowers, Packaging Specialist, Proma, Santa Margherita, Scent Company, Vanini e Vitasnella.