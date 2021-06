La mindfulness delle informazioni

3' di lettura

Una delle sfide più grandi che aziende e organizzazioni di qualunque dimensione e genere, stanno affrontando è quella relativa alla gestione delle informazioni, e trovare strumenti e soluzioni agili, sarà sempre più prioritario nell'immediato futuro. Infatti il volume di dati e di documenti che creiamo e dobbiamo gestire, è in costante aumento, e conseguentemente anche i tempi per la loro gestione e condivisione controllata, ma soprattutto, per la loro messa in sicurezza.



Solo una impresa su tre ha finora investito in misure e pratiche atte a garantire la sicurezza informatica dei dati. A dirlo è Istat, nella rilevazione delle attività Ict delle aziende italiane con almeno dieci addetti. Una percentuale ancora troppo bassa, che dimostra forse scarsa consapevolezza sull'importanza della cybersecurity nel trattamento delle informazioni per la continuità del business aziendale.



Meglio in cloud o meglio in azienda ? Questo è il dilemma! Siamo davvero di fronte ad un bivio e non è facile scegliere, perché entrambe le tipologie di soluzioni hanno punti di forza e criticità.

Le soluzioni in cloud si stanno affermando sempre più, e sembrano rappresentare la naturale evoluzione per i sistemi informativi aziendali grazie alle caratteristiche di accessibilità alle informazioni e di interazione tra stakeholders. Oltre a ciò, diversi studi di settore, evidenziano che una delle chiavi del successo delle soluzioni cloud è proprio la tranquillità per l'impresa di concentrarsi sul proprio core business, delegando le prassi inerenti la sicurezza dei dati (protezione da virus, backup, stabilità delle infrastrutture) alla competenza del fornitore del servizio in cloud.



Una soluzione che è utilizzata da più di 4000 imprese in Italia e all'estero è il sistema di gestione delle informazioni centralizzate ARXivar dell'azienda bresciana ABLE Tech srl, che ha da poco lanciato la sua versione in full cloud ARXivar READY.



Questa soluzione in cloud è già stata ribattezzata dai clienti: la “La mindfulness delle informazioni”, perchè ARXivar READY! permette di ridurre a zero i tempi di setup dell'ambiente, offre scalabilità di utilizzo senza vincoli (consentendo di seguire senza stress le richieste del mercato) e non richiede al cliente tempi e risorse dedicate alla gestione dell'infrastruttura nonché agli aggiornamenti necessari per mantenere il sistema in perfetta efficienza, e al sicuro da attacchi esterni.



Affidare la gestione delle informazioni all'infrastruttura di ABLE Tech significa essere “Ready” in meno di un giorno e garantiti dalla professionalità di un'azienda che con la sua piattaforma in Cloud gestisce anche la fatturazione elettronica di più di 60.000 clienti in Italia, per quasi il 6% delle transazioni Italiane.



Ovviamente la “serenità” nella gestione delle informazioni, ha come controparte un costo che appare maggiore se rapportato alla versione on premise o in private cloud, perché l'offerta comprende una serie di costi derivanti dalla gestione dell'infrastruttura (licenze, aggiornamenti) e azioni richieste dalla normativa per garantire la sicurezza, nonché la garanzia di un sistema “always on”.



ARXivar Ready, il vostro ufficio in cloud, offre in un'unica soluzione, totalmente gestita, l'organizzazione centralizzata e sicura delle informazioni importanti, la gestione dei processi aziendali con un disegnatore di workflow CODE LESS per il controllo di tutti i flussi di lavoro, e uno strumento di reportistica e dashbord che permette di monitorare i dati più significativi delle performance aziendali.



In breve, i vantaggi di avere uno strumento come ARXivar Ready in azienda sono:



Tempi di implementazione - Tempi di time to market ridotti grazie alla possibilità di concentrarsi sul rilascio e la gestione della soluzione basata sulle esigenze aziendali, eliminando i tempi e costi della preparazione dell'infrastruttura.

Performance flessibili e scalabili - La variazione dei volumi di lavoro determina spesso un'incognita nella scelta di una infrastruttura adeguata: il passaggio ad un sistema in SAAS come ARXivar Ready elimina questo problema, garantendo flessibilità delle caratteristiche di servizio.

Compliance normativa e Sicurezza- Attuare tutte le misure di precauzione atte a garantire la sicurezza dei dati dei clienti sui propri sistemi informativi (Vulnerability Assestment, Penentration Test, Disaster Recovery, backup) è un obbligo normativo che si traduce in costi vivi e richiede competenze specifiche, che con ARXivar Ready sono a carico di Able Tech e comprese nel servizio.



