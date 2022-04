La minibatteria portatile da manubrio che trasforma la bici in ebike

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da qualche anno l'ebike è diventata un oggetto desiderabile, un mezzo divertente e utile per il commuting e persino il cicloturismo. Sono sempre di più i biker che ambiscono a possedere una ebike. Pochi, per il momento quelli che ambiscono a farsela da soli con i kit di conversione, nati per trasformare bici muscolari in scattanti ebike.

È un mercato ancora marginale, ma destinato a ritagliarsi una grossa fetta di mercato, soprattutto i kit che permettono di avere una bici due-in-uno: un mezzo con cui attraversare rapidamente la città per il commuting e allo stesso modo godersi le pedalate con una bici muscolare nel tempo libero.

Proprio di questa tipologia il kit della londinese Swytch è tra i più interessanti. Nello specifico è composto da una ruota anteriore da sostituire a quella di serie, dotata di motore da 250 W e 40 Nm di coppia massima, dalla batteria da 180 Wh che si appende come una borsa sul manubrio – e con un'autonomia dichiarata di 35 km per il kit ECO con batteria da 180 Wh - e da un sensore da montare nei pressi del movimento centrale, che rileva la pedalata e solo allora fornisce assistenza.

La ruota del sistema Swytch è realizzata su un cerchio “tradizionale”, nel senso che è compatibile con i freni a pattino e a disco, con il mozzo che ospita il motore brushless, ed esiste anche il kit specifico per le Brompton, le bici inglesi pieghevoli. Il peso dei vari componenti è piuttosto esiguo: 1,5 kg per la ruota Swytch e ulteriori 1,5 kg per il pacco batteria, con qualche grammo in più qua e là per cavi vari, supporti e sensore. Poco più di 3 kg extra, che al netto sono pochi.

Fondata nel 2017 dagli ingegneri Oliver Montague e Dmitro Khroma, dal 2017, l'anno del debutto su Indiegogo (raccogliendo 500.000 sterline), Swytch ha venduto circa 40mila kit in tutto il mondo, Italia compresa, a un prezzo di 950 euro. Un successo enorme per una startup, nata con il crowdfunding.