La miniera rivoluzionaria cacciata dal fascismo. Sardegna, un pezzo di storia diventa libro

«Il minerale veniva successivamente scaricato dai depositi localizzati lungo la costa sud occidentale sarda - argomenta il geologo - nei depositi che le varie società possedevano a Carloforte, come la Vieille Montagne, oppure la Malfidano o Masua». Una rivoluzione appunto, che consentiva all'azienda di lavorare tutto l'anno con la sospensione solamente nei giorni di burrasca. Tra i documenti e le ricostruzioni emerge anche quella che viene definita «l'emancipazione e crescita dei territori».

«Senza l'attività mineraria, lo sviluppo sarebbe stato ancora più lento - argomenta il geologo -. Ricordo che tutte le maestranze tecniche e amministrative, inizialmente venivano dalla penisola, e poi gradatamente i “sardi” si affermarono e andarono ad occupare ruoli importanti in tutte le società. Dopo la creazione della scuola mineraria, voluta da Quintino Sella, anche i quadri tecnici delle società iniziarono ad essere occupati da sardi».

Una terra depredata, di lotte e scioperi

Eppoi gli interventi: case per gli operai, assistenza medica, ostetrica, scolastica. «Molte società minerarie investirono molto sul sociale - prosegue -: a tal proposito la Vieille Montagne costruì l'ospedale di Iglesias, il fiore all'occhiello di questo territorio».

E le lotte per i diritti dato che «la crescita in generale non è stata gratis, ma è costata lotte, scioperi, morti». «Ricordo che l'obiettivo delle società soprattutto quelle estere era il solo business e tutti gli enormi guadagni realizzati, non furono mai reinvestiti in Sardegna - continua ancora Buosi -. Questa terra rappresentava per loro solo un luogo dal quale portare via ricchezza senza reinvestirla. Lotte, scioperi, sindacati, presa di coscienza dei lavoratori dei loro diritti, hanno rappresentato una vera e propria emancipazione in generale della classe operaia, ma a più ampio spettro di tutto il territorio. E su questo un ruolo importante lo ebbe il dottor Cavallera medico piemontese (poi sindacalista e poi ancora sindaco di Carloforte, deputato e senatore) che dedicò la sua vita allo sviluppo del socialismo nei nostri territori».