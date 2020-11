La ministra Lamorgese: «Bisogna rafforzare per legge il recupero dei maltrattanti» Puntare sulla formazione delle forze di polizia, sostenere le donne che denunciano. Per la titolare dell'Interno, per combattere la violenza contro le donne serve un cambiamento culturale e la strada è ancora lunga di Manuela Perrone

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese

Puntare sulla formazione delle forze di polizia, sostenere le donne che denunciano. Per la titolare dell'Interno, per combattere la violenza contro le donne serve un cambiamento culturale e la strada è ancora lunga

La formazione delle forze di polizia «è una priorità: gli uffici oggi sono attrezzati per offrire un aiuto concreto alle donne che denunciano». Per la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, le vittime di violenza devono sapere che «lo Stato c’è». Anche se al puzzle manca ancora un tassello: «Servono norme per rafforzare i percorsi di recupero per stalker e maltrattanti».

I dati confermano il doppio inferno vissuto durante il lockdown dalle vittime di violenza domestica. Quali strumenti avete messo in campo?

Abbiamo emanato varie note ai prefetti per individuare sistemazioni alternative in caso di impraticabilità delle case rifugio causa Covid e per individuare punti di contatto dei referenti con la prefettura per segnalare particolari criticità. Siamo consapevoli che in questi casi occorre garantire un’immediatezza di risposta. Abbiamo attivato l’app YouPol proprio per rendere più semplici le segnalazioni. Davanti ai numeri del fenomeno, abbastanza preoccupanti, anche il Dipartimento di Pubblica sicurezza ha sensibilizzato gli uffici di polizia.

Ecco. I centri antiviolenza invocano risposte immediate e certe per le donne, le bambine e i bambini in uscita dalla violenza. Significa anche poter disporre di forze dell’ordine formate e capaci di entrare in sintonia con chi si rivolge a loro. Avete questa priorità nella vostra programmazione?

Sì, senz’altro. Le questure, ma anche alcuni commissariati, sono già attrezzati con ambienti protetti dove ascoltare e raccogliere le denunce di donne e minori. Sono stati attuati protocolli per la formazione del personale sia per gli aspetti investigativi sia per l’assistenza psicologica. Gli uffici sono attrezzati per fare la propria parte e dare un aiuto concreto. La concretezza è fondamentale.