La misura giusta della paura

Le paure individuali e il panico diffuso obbediscono a un rapporto stretto, misurabile in maniera precisa. Da un lato possiamo rilevare quanto frequente, grave ed evitabile è un pericolo per gli individui che appartengono a uno specifico gruppo di persone. D’altro lato, in vari modi diretti e indiretti, si può misurare la paura degli individui per quel pericolo. Semplificando un po’, possiamo dire che le paure funzionano come quelle dei nostri antenati cacciatori raccoglitori: temiamo di più quanto più ignoriamo la fonte e la natura del pericolo (chi?, cosa?, quando?, perché?). Viceversa se sentiamo che un pericolo è sotto il nostro controllo o lontano nel tempo non lo temiamo, per quanti danni provocherà in futuro.

Forse sarebbe stato bene tenerne conto quando si è cominciato a comunicare le conseguenze di un’epidemia causata da un virus: la maggioranza delle persone era già incline ad avere paura perché era stata contaminata da un contagio molto più veloce e pervasivo di quello biologico. E, all’opposto, forse bisognava maneggiare con cautela le comunicazioni sulle cause di morte. L’esame delle prime centinaia di cartelle cliniche italiane mostra che, su cento persone morte, 48,5% aveva già altre tre o più malattie, 25,6% aveva altre due malattie e il 25,1% aveva un’altra malattia. Questi dati provenivano da una fonte autorevole ed erano corretti, almeno per quelle cartelle. La notizia, propagatasi in rete, si diffuse in tutto il mondo. L’informazione però può essere fraintesa: «Se non avessero avuto altre malattie, non sarebbero morti: chi è sano (giovane?) non corre alcun pericolo».

Di qui le continue trasgressioni delle imposizioni governative, noncuranti delle sanzioni. Meglio forse sarebbe stato dire: «Se quelle persone malate non fossero state contagiate dal virus, oggi sarebbero vive ed io potrei essere un portatore sano». Sono due affermazioni entrambe vere, ma la prima prevale relegando sullo sfondo la seconda.

È stato dato un appiglio per l’illusione di controllo, che è l’atteggiamento più pericoloso, quello che fa accettare i morti sulle strade perché crediamo di controllare la guida della nostra auto, o che fa comprare armi per sentirsi più sicuri in casa. Se non si tiene conto di come funziona la mente umana e si parla solo dei corpi – dei sani, dei malati, dei malati contagiati, dei guariti, e dei morti – si possono provocare effetti non voluti, passando da un panico eccessivo a una sottovalutazione altrettanto dannosa.

Le scienze cognitive sono progredite ma non è stato evitato il copione dei Promessi Sposi: prima il rifiuto della peste, poi la sotto-valutazione e, infine, il contagio del panico. La conoscenza del corpo ci porterà medicine e vaccini. La conoscenza della mente potrebbe portarci a ridurre il terrificante divario tra paure soggettive e pericoli oggettivi. Noi non badiamo ad alcuni pericoli gravissimi perché non li vediamo in azione.