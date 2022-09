La mitica Talponia e le mani di Renato Guttuso ed Ettore Sottsass

In questi week end ci sarà modo anche di visitare l'Unità Residenziale Ovest, la celebre e mitica Talponia che risale al '68 e presenta una pianta semicircolare su due piani, tutta nascosta sotto il terreno per una lunghezza di 300 metri. Poi si vedranno le case dei dirigenti e quelle riservate alle famiglie più numerose. Anche il Salone 2000 suscita emozione perché Adriano Olivetti lì diede sfogo alla sua eccezionale visione, allestendo in questo spazio eventi e mostre. Anche la centrale termica è assai interessante per la sua capacità propulsiva sul piano energetico. E in questo complesso che anticipa di molti decenni le declinazioni contemporanee di città-lavoro-casa balzano all'occhio anche il centro studi ed esperienze soprannominato la Casa Blu, il Polo Formativo Universitario Officine H - vi si ammira l'affresco Boogie Woogie realizzato da Renato Guttuso - e il Palazzo Uffici in cui si denota chiaramente la mano di Ettore Sottsass nella Foresteria dell'ala A.

2/5 4/5 Menu