La mixology “Gen Z” al Vilon

Il Vilon è uno dei nuovi hotel (in realtà è stato inaugurato nel …) più interessanti e originali di Roma, anche grazie al suo lounge bar decisamente imperdibile, sia dal punto di vista dell'interior design sia da quello della sua drink list. Di recente, la guida di Il salotto di Adelaide, questo il suo nome, è stata affidata a Federico Graziani, 25 anni, già al Ru.De. Centocelle, street bar di grande successo. Nella sua lista ispirata alle atmosfere di Henri Rousseau, molte preparazioni e cordiali fatti in casa con purea di frutta e liquore. Abbinamenti come BBQ e pesca, nocciola e sedano al tabasco, aceto di kiwi, gin all’olio EVO e vermouth bianco, banana e popcorn, burro di arachidi, banana e acero

