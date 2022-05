La mobilità «data driven» il premio di open innovation di Ntt Data

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono state ben 110 le application formulate da 85 startup di diversi Paesi in risposta alle undici “challenge” disegnate da aziende di primo piano del panorama italiano fra cui Banco Bpm, Inwit, Italgas e Tim. A primeggiare nella dodicesima edizione dell'Open Innovation Contest di Ntt Data è stata la tedesca Fusionbase, con un progetto presentato a braccetto con Vodafone Automotive che ruota intorno a una piattaforma in grado di mettere a disposizione delle aziende un serie di dataset bonificati, aggregati e resi anonimi nel rispetto delle norme stabilite dal Gdpr, il Regolamento europeo per la tutela della privacy.

L'idea, che sarà ora finanziata per la realizzazione del proof of concept, prevede l'utilizzo dei dati provenienti da una flotta di veicoli connessi per creare soluzioni innovative che permettano di prevedere dinamicamente la probabilità che un evento accada, in un certo periodo di tempo.

In gara si sono visti inoltre progetti legati a temi di strettissima attualità come il metaverso e ad altri divenuti di primaria importanza come il monitoraggio della salute o la mobilità connessa alla cybersecurity e per la prima volta start up e aziende hanno lavorato in coppia - l'abbinamento è stato confezionato dagli algoritmi di intelligenza artificiale della piattaforma Discovery di Ntt Data - per definire soluzioni in grado di rispondere a concrete necessità di business.

Un premio speciale è stato assegnato alla start up AnotheReality, specializzata nello sviluppo di soluzioni immersive di extended reality (realtà aumentata, virtuale e mista) con applicazioni che spaziano dal mondo del business a quello dell'intrattenimento, per la sua capacità cross-settoriale e per una value proposition in linea con le iniziative dei nuovi innovation center del Gruppo, che lancerà a partire da questo anno fiscale aprirà in Europa, Nord America, Cina, India e Giappone nuovi hub dove promuovere la collaborazione e l'innovazione a stretto contatto con aziende clienti, università e start up.