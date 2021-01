La mobilità a due ruote cambia le città: è boom di piste ciclabili in Italia

A conferma della tendenza anche le rilevazione della rete di contatori di biciclette Eco-Counter, colonnine dotate di sensori in grado di identificare il passaggio delle bici. Lo studio, realizzato in tutta Europa, ha messo a confronto l'uso della bicicletta nel 2020 con l'anno precedente con picchi significativi dei passaggi nei periodi di maggio (+81%) e settembre/ottobre (+73), soprattutto durante i giorni infrasettimanali (quindi per gli spostamenti lavorativi).

«Il 2020 è stato evidentemente un anno di svolta per le ciclabili ma ora serve un deciso salto di qualità per confermare lo sviluppo della mobilità ciclabile e per garantire anche la sicurezza per chi si sposta in bici – ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini -. L'obiettivo è di ripensare lo spazio urbano per portare qualità e ridurre i rischi di incidentalità adottando soluzioni infrastrutturali per ridurre la velocità e lo spazio stradale dedicato alle automobili. L'obiettivo deve essere quello di raddoppiare le ciclabili entro il 2025, per mandare un messaggio chiaro di cambiamento in positivo a chi vive nelle città, e trasformare le nuove pop-up, in tempi ragionevoli, in veri percorsi protetti. Per realizzare tutto ciò, bisogna inserire questo tipo di infrastrutture urbane nel Recovery plan e investire un miliardo di euro in cinque anni».

La fotografia delle nuove ciclabili

Legambiente nel suo dossier snocciola i dati delle città più virtuose. Ad Arezzo c'è stato un incremento dei percorsi ciclabili di circa 3,5 km e nel centro della città è stato interdetto al transito delle auto. A Bari sono stati tanti gli interventi per favorire l'uso delle bici per i piccoli spostamenti cittadini (il 65% del totale) con nuove ciclabili light, compresi spazi pubblici per la pratica sportiva e il benessere sociale.

A Bologna, il biciplan prevede 15 nuovi km di ciclabile e 5,5 km sono stati realizzati con altri 4,2 km che si chiuderanno a breve. A Brescia l'amministrazione ha previsto 30 km di ciclabili di emergenza grazie al Pums che con il tempo dovrebbero trasformarsi in ciclabili permanenti.