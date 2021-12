La mobilità è un lusso con gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggetti imperdibili per gli appassionati di tecnologia e oggetti del desiderio per chi ama i gadget di tendenza e in grado di riflettere un preciso stile di vita. Quando gli smartphone pieghevoli hanno fatto il loro ingresso sul mercato, qualche anno fa, erano in molti ad essere scettici circa la loro effettiva utilità. L'innovativa user experience che portavano in dote i primi modelli non trovava infatti adeguata corrispondenza nei prezzi di listino, decisamente superiori a quello dei modelli di fascia alta. Oggi la nuova generazione di apparecchi “foldable” non è solo cool a livello estetico ma ha superato dubbi e perplessità anche del punto vista squisitamente tecnico, conquistando una fascia sempre più ampia di consumatori. E se i device pieghevoli sono un fenomeno ancora agli albori, con pochi marchi che si contendono il favore degli utenti, mese dopo mese stanno diventando un prodotto sempre più ambito. Nel terzo trimestre del 2021, stando ai dati della società di consulenza DSCC, le consegne su scala mondiale sono addirittura quintuplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (arrivando a circa 2,6 milioni di unità) e nel 2022 dovrebbero oltrepassare la soglia dei 20 milioni. A dominare l'universo foldable c'è l'azienda che per prima ha scommesso, creduto e investito sulla nuova frontiera degli smartphone: Samsung. I Galaxy Z Flip 3 e i Galaxy Z Fold 3 sono in testa alle classifiche di vendita e rappresentano un punto di riferimento per l'intera industria mobile, completando un'offerta di dispositivi intelligenti con caratteristiche premium.



Il migliore “foldable” sul mercato

Galaxy Z Fold 3, giunto alla terza generazione, segna un passo in avanti sostanziale in tutte le componenti che caratterizzano uno smartphone ed è, secondo vari esperti, il miglior apparecchio con schermo pieghevole oggi in circolazione. Il design più “robusto” che non ne pregiudica l'eleganza, il corpo resistente all'acqua (con la certificazione IPX8 che ne attesta l'impermeabilità fino a 1,5 metri di profondità per almeno 30 minuti) e la S-Pen sono solo alcuni dei miglioramenti che distillano nell'utente la sensazione di avere fra le mani un prodotto allo stato dell'arte in termini costruttivi e concepito per essere un prodotto 2 in 1 proiettato nel futuro.



Galaxy Z Fold 3 è un avveniristico quaderno digitale con un display principale (a tecnologia Dynamic Amoled 2x Infinity Flex e una risoluzione di 2.208 x 1.768 pixel) che una volta aperto raggiunge una diagonale di 7,6 pollici e uno schermo esterno HD+ da 6,2 pollici attraverso i quali navigare online e sui social, dilettarsi con video e foto ma anche lavorare. Con questo apparecchio qualsiasi attività svolta diventa un piacere anche grazie alla potenza di elaborazione del processore Snapdragon 888 a 5 nanometri di Qualcomm. Il fiore all'occhiello del Galaxy Z Fold 3 è comunque la sua versatilità: mettendolo “seduto” e utilizzando uno dei due schermi come tastiera virtuale ci si accorge immediatamente che si tratta di un dispositivo diverso dai comuni smartphone. L'esperienza d'uso è quella di un computer portatile in miniatura ed è proiettata verso un nuovo modo di vivere l'intrattenimento e la mobilità, vuoi per la possibilità di dividere lo schermo in più finestre per godere appieno del multitasking, vuoi per la presenza di più app ottimizzate per il doppio display, da Spotify a Gmail, da Chrome a YouTube.



Se gli appassionati di videogiochi apprezzeranno la fluidità e la luminosità dello schermo Amoled senza cornici, quelli di fotografia possono dilettarsi con la tripla camera principale che comprende un sensore da 12 Megapixel, un obiettivo ultra grandangolare sempre da 12 MP e uno zoom ancora da 12 MP, mentre per gli amanti dei selfie e dei video Samsung ha previsto una doppia fotocamera frontale da 4 MP e 10 MP (una interna sotto il display e l'altra e posizionata sulla cover) e un sistema di registrazione filmati fino all'8K. La batteria da 4.400 mAh è compatibile con la ricarica wireless e promette fino a 8 ore di autonomia a uso continuo mentre l'ulteriore riduzione dello spessore e del peso dovute resa possibile dal nuovo materiale “armor aluminium” dello chassis ne favoriscono la portabilità e la maneggiabilità. Galaxy Z Fold 3 è un prodotto semplicemente unico nel suo genere, il compagno ideale per chi cerca nella tecnologia cerca il piacere del lusso e un elemento distintivo del proprio lifestyle.



Lo smartphone raddoppia

Il Galaxy Z Flip 3 è invece l'esempio perfetto di telefono intelligente che si piega in modalità verticale aprendo nuovi orizzonti d'uso del dispositivo mobile, diversi da quelli offerti dagli apparecchi pieghevoli in modalità libro come il Galaxy Z Fold 3. Il display interno sfrutta le capacità di un pannello Dynamic Amoled 2x Full HD+ (con una risoluzione di 2640×1080 pixel) e regala agli utenti una superficie di visualizzazione molto generosa da 6,7 pollici mentre quello esterno (a tecnologia Super Amoled) da 1,9 pollici è quattro volte più grande rispetto al modello precedente e diventa uno strumento perfetto per visualizzare notifiche e accedere rapidamente a selezionate applicazioni. La garanzia di prestazioni, anche in questo caso, è firmata dal system on chip Snapdragon 888 ma tutto il corredo tecnico di questo smartphone è pensato per incontrare le aspettative di un utente esigente. Il comparto fotografico posteriore è composto da due sensori da 12 MP mentre quello frontale da un'unica camera da 10 MP; per gli amanti della musica liquida, entrano invece in gioco gli altoparlanti Dolby Atmos stereo. Come il Fold 3, anche Galazy Z Flip 3 gode della protezione Gorilla Glass Victus, un materiale più resistente del 50% del Gorilla Glass 6 che si abbina alla nuova pellicola protettiva in Pet elasticizzato che promette di durare l'80% del tempo in più. E infine la cerniera, che garantisce almeno 200mila chiusure, un plus che conferma come Samsung abbia a lavorato a fondo alla voce affidabilità per portare nelle mani degli utenti un dispositivo tech veramente all'avanguardia.