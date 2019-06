La mobilità a emissioni zero contagia anche le compatte di Massimo Mambretti

Arriva il periodo in cui la mobilità elettrica allarga il suo raggio d’azione. Certo, il tempo in cui la diffusione delle auto elettriche sarà ben percepibile è ancora lontano, specie pensando che lo scorso anno nel mondo le loro vendite non hanno raggiunto i 1,3 milioni di unità, in un contesto che ha fatto registrare quasi 96 milioni d’immatricolazioni. Tuttavia, adesso, l’offerta si amplia grazie al debutto di modelli di taglia compatta, di nuove berline e di sportive accompagnato dall’aggiornamento di capostipiti della specie.

In questo periodo sono il gruppo Psa e la Volkswagen che danno una bella scossa alla mobilità green. Il primo si appresta a commercializzare le versioni a emissioni zero sia delle nuove generazioni dell’Opel Corsa e della Peugeot 208 sia il crossover Ds3 Crossback E-Tense. Il terzetto è accumunato dall’architettura e dal powertrain. Quest’ultimo sviluppa 136 cv e promette, in tutti i casi, un’autonomia superiore a 300 chilometri. Per quanto riguarda i prezzi, al momento, è stato ufficializzato che per la Ds3 Crossback bisogna preventivare una spesa che parte da 40mila euro, mentre per la e-208 è stata annunciata solo una formula di noleggio da 349 euro al mese.

Nella stessa categoria delle proposte elettriche di Psa è pronta a inserirsi nuovamente anche la Mini. Infatti, dopo il timido esordio nel contesto della mobilità elettrica, avvenuto nel 2008 con una versione a zero emissioni prodotta in tiratura limitata, adesso arriva la Mini Electric destinata a essere commercializzata su larga scala. Il nuovo modello, che debutterà al salone di Francoforte, è spinto da un motore da 184 cv e promette di percorrere 270 chilometri.

Sfilerà in pubblico a Francoforte anche l’attesa Volkswagen Id3, ma intanto la si può già prenotare nella versione 1St. Il pre-ordine può esser fatto sul sito http://www.volkswagen.com/id-prebooking impegnando 1.000 euro per ottenere la prelazione di uno dei primi 30mila che saranno consegnati il prossimo anno, dotati di una batteria da 58 kWh che garantisce un’autonomia di 420 chilometri. Il prezzo della nuova berlina green Vw è fissato in 40mila euro e include anche un anno di ricariche gratuite, sino a un tetto di 2.000 kWh, nelle colonnine pubbliche collegate a Volkswagen We Charge.

In seguito arriveranno Id3 con batterie da 48, 62 e 82 kWh a prezzi che dovrebbero partire da meno di 30mila euro. La Id3 si contrappone direttamente all’elettrica più venduta in assoluta in Europa, ovvero la Nissan Leaf che adesso è disponibile nella versione aggiornata 3.Zero a un prezzo di 42mila euro.