La mobilità dopo il Covid: l’88% usa mezzi privati, cala il trasporto pubblico locale

La mobilità del dopo emergenza Covid, quella che anche grazie alla campagna vaccinale ha consentito di lasciarsi alle spalle lockdown, chiusure e, per gli studenti, la didattica a distanza, è una mobilità che registra un uso più diffuso dell’automobile, un ricorso contenuto al trasporto pubblico locale. Camminiamo abbastanza e vorremmo un'offerta integrata dei servizi di trasporto. Di certo dopo questa non facile esperienza se non tutto, molto è cambiato, a cominciare dal modo con cui ci spostiamo.

È questa la fotografia scattata dal sondaggio promosso da Legambiente con Ipsos nell’ambito di “Clean Cities Campaign”, una campagna europea sostenuta da un cartello di associazioni dell’Unione, che punta al miglioramento radicale della qualità dell’aria attraverso stili di mobilità più sostenibile, alla ridistribuzione dello spazio urbano in favore delle utenze deboli e alla conversione dei trasporti all’elettrico. Il campione è di 1000 interviste nel territorio nazionale e 300 a Milano, Roma, Napoli e Torino. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne, metodologia CAWI, dal 24 settembre al 4 ottobre.

Spostamenti soprattutto in auto

Il sondaggio dice stiamo ricominciando a uscire e spostarci, seppur meno del 2019, anche nelle 4 grandi città - Milano, Torino, Napoli e Roma - dove ancora si lavora di più da casa rispetto al resto d’Italia. Eppure proprio nelle grandi città ci si sposta più frequentemente, anche 3 o 4 volte al giorno. Continuiamo a usare spesso l'auto, ma ci muoviamo molto anche a piedi. In città autobus, tram, metropolitane e treni regionali sono al 70-80% della capienza. Il mezzo pubblico ha perso quota, penalizzato dalla paura dell'affollamento. Le regole del distanziamento, della metà dei posti in meno, della mascherina e dell'areazione e sanificazione hanno provocato una paura collettiva: le stesse norme - viene messo in evidenza da Legambiente - valevano anche per le automobili (vedi linee guida Istituto Superiore Sanità), ma non ci siamo lasciati intimorire. In seguito è stato provato che i mezzi pubblici non hanno evidenziato nessun aumento statistico di contagio rispetto allo stesso tempo trascorso fuori casa. Più controversi i dati sui viaggi in auto con passeggeri a bordo.

Tornerà spesso al lavoro la metà dei lavoratori

La pandemia ha avuto ripercussioni sul lavoro, a cominciare dal luogo in cui lo si esercita. Non andiamo più tutti i giorni in ufficio (il 15 ottobre è iniziato un percorso di graduale rientro dei dipendenti della Pa), soprattutto nelle grandi città del nord: se prima 3 lavoratori su 4 si recavano quasi tutti i giorni sul posto di lavoro, oggi resta a casa il 69% e domani probabilmente sempre più spesso non torneremo sul posto di lavoro. Nelle 4 città metropolitane, con più uffici pubblici e grandi imprese, il cambiamento è più evidente: tornerà spesso al lavoro solo la metà dei lavoratori (48% a Milano, il 53% a Torino). Ma proprio nelle città ricominciamo a muoverci molto di più, anche più di 3 o 4 volte al giorno, usiamo tanto l'auto, ma sempre più spesso anche i piedi: gli spostamenti superiori ai 10 minuti a piedi equiparano o superano quelli in auto.

In giro in bici (con la pedalata assistita)

È cresciuto in città l'uso della bicicletta a pedalata assistita e soprattutto del monopattino, sia proprio che in sharing. La discontinuità ha accelerato i cambiamenti. E, soprattutto, le nuove politiche urbane hanno consentito, dove sono state intraprese, cambiamenti importanti: gli abbonamenti scontati per studenti, nuovi servizi di sharing mobility, nuovi percorsi ciclopedonali, i dehor di bar e le pedonalizzazioni…