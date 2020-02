La mobilità sostenibile tra resistenze e acceleratori di un cambiamento epocale

Ciò che emerge è pertanto una nuova classe di driver «elettrificabili», non più desiderosa del possesso del mezzo, ma che guarda con favore modelli alternativi in subscription. Il passaggio all’elettrico comporta però anche una serie di rischi per le imprese che operano nel settore, imprese che nel nostro paese sono PMI nell’82% dei casi e danno lavoro a 260.000 addetti. Per capire i potenziali effetti/rischi sull’indotto automotive, si pensi che il 50% del costo industriale di un’auto elettrica non è presente all’interno di un’auto tradizionale endotermica; e gli effetti non si limitano alla powertrain, ma si estendono anche a carrozzeria, telaio ed interni.

Il cambiamento in atto, in sintesi, appare irreversibile, trainato dalla tecnologia ed è destinato a rivoluzionare l’intera filiera:dalla produzione alla commercializzazione e all'uso finale, con lo sviluppo di nuovi servizi e l’adozione di nuovi modelli di business basati non più sul possesso ma sulla subscription economy. La domanda non è più quando avverrà il cambiamento, ma come avverrà.

* Director Strategic Management Partners