La moda argina l’incertezza globale con la forza di artigianalità e stile

La settimana della moda donna di Milano è entrata nel vivo con la prima giornata di sfilate, che (finalmente) affiancano eventi, celebrazioni di anniversari, inaugurazioni di showroom e negozi e fiere di settore. Un quadro ora completo che restituisce la complessità del sistema del tessile-moda-accessorio italiano, che nel 2022 dovrebbe avvicinarsi ai numeri pre crisi, con un fatturato complessivo di circa 100 miliardi.

La moda – si dice sempre – è uno specchio dei tempi e, purtroppo, si potrebbe dire, viviamo tempi volgari, garruli, che promuovono il culto della celebrità a misura di smartphone. L’effetto sullo stile può apparire devastante, girando per le strade o navigando sul web. A costo di suonar retrivi, s’è persa l’idea di grazia o di decenza, qualunque cosa queste nozioni possano significare oggigiorno, perché bisogna far di tutto pur di essere guardati in mezzo a masse che vogliono solo essere guardate.

Si potrebbe dire che il mondo – online e offline – assomiglia a una giungla e la moda, quella istituzionale, registra e si adatta. Una vena sfrontata pervade però la prima giornata della fashion week milanese. Il clima in città è frizzante: la tornata si preannuncia ricca di sorprese, debutti, conferme.

Gioca con la volgarità in modo abrasivo e sardonico, da vero fuoriclasse, Glenn Martens, alla seconda prova da Diesel. Il matrimonio tra il creativo fiammingo e il gigante pop del denim è quanto mai felice. Lo caratterizza una scatenata verve di sperimentazione materica unita ad una immediatezza di forme ad alto tasso di sessualità. A questo giro tutto è sbiadito, sabbiato, solarizzato: i pantaloni di denim cadono sotto la furia del rasoio, le sottovesti e le mini sono consunte dal troppo uso, i pantaloni cargo sembrano aver passato molte ore sotto un bollente solleone. Molto si gioca con il logo, che diventa inserto o borsa, e siccome ormai la moda è entertainment, lo show è aperto al pubblico dei non addetti ai lavori, che accorrono in 5mila all’Allianz Arena, accolti da un entusiasta Renzo Rosso: «Era da tempo che desideravo una sfilata con un'amplissima partecipazione, completamente inclusiva che abbracciasse la Generazione Z e il metaverso».

Volgare è un aggettivo che, come una scure biblica, da sempre incombe sulla maison Roberto Cavalli. Fausto Puglisine è ora il direttore creativo: affetto da incontenibile esuberanza, è uso proporre visioni voluttuose e sfacciate di femminilità. Non adesso: la volgarità che avanza spinge Puglisi nella direzione del classico, tra scarpe rasoterra, tubini perbene ed eleganza algida ma bollente da eroina di Hitchcock. Si tratta, naturalmente, di un classico sui generis: le cattive abitudini delle mangiatrici di uomini tanto care a Puglisi sono dure a morire, e sbucano fuori a sorpresa nei tocchi di pelle, nelle bandelle che svelano il nudo, nel fremere della cattiva ragazza mai sopita. «Le brave ragazze non mi interessano, perché sono vittime della mentalità dominante», chiosa il direttore creativo. Sono eleganti ma un po’ in disordine, sudate come dopo un incontro fugace le amanti di N°21. Nell’esplorare l’idea dell’altra, la non moglie, Alessandro Dell’Acqua unisce capacità sartoriale e verve cinematografica, e l’effetto è bollente.