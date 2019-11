La moda fra Black Friday e Friday for the Future: lo scontro filosofico dello shopping

Abiti da tramandare come orologi

Ma perché compriamo e gettiamo in questo modo così frenetico? Una persona nota e apprezzata in tutto il mondo per suo talento nel riconoscere “what’s next” (banalizziamolo con “le nuove tendenze”), ha dichiarato in un’intervista a Reuters: «Credo che dovremmo promuovere l’idea di mantenere gli abiti che abbiamo, tenerli in considerazione e indossarli ancora e ancora, per poi magari passarli ai nostri figli. Credo che dobbiamo fare più attenzione all’artigianalità, alla creaività, e credere meno all’idea che gli abiti possano essere anche gettati via dopo averli usati una sola volta». Di chi si tratta? Anna Wintour, per 30 anni direttrice di Vogue.

Gli abiti più durevoli, quelli da tramandare, è evidente, sono quelli di maggiore qualità. E spesso questo si traduce in un costo finale maggiore. Comprare meno, comprare meglio, dunque. Destinando lo stesso budget a un numero inferiore di capi, ma che siano in grado di accompagnarci per più di una singola stagione. Le creazioni durevoli e di qualità possono peraltro avere una nuova vita nel mercato del second hand, la cui crescita è un altro sintomo di questa maggior consapevolezza ambientale e dello sviluppo dell’economia circolare, che ha come modello il riuso.

Il made in Italy come nuovo paradigma

In questo contesto di consumi così rapidamente in evoluzione, la formula di produzione italiana - dove intendiamo il vero made in Italy, fatto di saper fare, innovatività e cultura d’impresa (l’artigianalità e la creatività sostenuti da Anna Wintour) - può essere un modello virtuoso per la nuova industria globale della moda.

Dunque fermiamoci, concediamoci di valutare la rutilanza di offerte che giungeranno in questo weekend. Un detox critico, di consapevolezza. E se non resistiamo al richiamo dello shopping, chiediamoci almeno se saremo felici di incontrare quel cappotto o quel paio di scarpe nel nostro armadio anche nel Black Friday del 2020.

