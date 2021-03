La moda buca lo schermo: la danza di Dries Van Noten ed Hermès, da Loewe terapia del colore

Il nero per Yohji Yamamoto è imprescindibile: una gamma infinita di sfumature, non ultimo psicologiche. Riottoso e pugnace nonostante i settantasette anni suonati, anzi forse in ragione dell'età, Yohji-san taglia e drappeggia con furia punk in una prova da maestro che muove sul limite sottile tra abrasione e poesia, vetriolo e delicatezza.

Da Beautiful People, il capace Hidenori Kumakiri, funambolo del taglio capace di creare abiti dalle possibilità multiple, riflette sul mondo capovolto in cui ci troviamo, e immagina pezzi che possono essere indossati, in modo funzionale, invertendo il sopra e il sotto: una cappa si capovolge e diventa abito a sirena, un trench si allunga in uno strascino. Non di solo virtuosismo si tratta, ma di un invito a dialogare fisicamente con i vestiti, a performarli e interpretarli. Perfetto anche il video, con lo schermo diviso in due e la modella che sembra specchiarsi, riflessa nelle due versioni di ogni creazione, in una escalation di follia e tatralitá da confinamento che fa riflettere. Lo specchio, per molti, è stato in effetti l'unico compagno di lockdown. Anche il ritorno alla natura, altro tema importante della presa di coscienza pandemica, assume a questo giro connotazioni espressive: una ricerca di primitivismo liberatoria invece che rinunciataria, o semplicemente e bucolicamente agreste.

Da Acne Stud i os è tutto un avvolgimento, un drappeggio, un arrotolamento: donne delle caverne che abitano antri forniti di comodi sofà, e che si vestono con la coperta e il trapuntino, meglio se scoloriti dai numerosi lavaggi, buoni per l'indoors e il plein air. Indolente ma accogliente, è una visione del presente che se non energizza di certo consola.

Da Issey Miyake passato remoto e futuro anteriore da sempre coincidono nell'idea dell'abito realizzato in un sol pezzo di stoffa, forma astratta che diventa viva solo quando abitata dal corpo. Da alcune stagioni al timone creativo, Satoshi Kondo ha riportato il marchio sulla via maestra tracciata da Issey. Ha tolto mollezze e puerili delicatezze e ripristinato una eroica fierezza. La nuova prova nasce proprio dall'idea di integrare la natura nella creazione, lavorando sul rettangolo di stoffa. Dalle stampe marmorizzate come sassi agli elastici termoformati che fanno aderire solo alcune parti dell'abito, quasi cortecce sintetiche, alle spettacolari plissettature concentriche come onde in uno stagno, la capacità lirica, e profondamente nipponica, di guardare al mondo naturale e alle sue organiche astrazioni informa una selezione di capi avvolgenti e veri, che vibrano all'unisono con l'ambiente.

Vibrano anche le texture opache e lucide, le linee allungate e morbide di Uma Wang, mentre da Lutz è tutto un bricolage di forme fluide, giubbotti di jeans che si uniscono a trench, vestine facili come tshirt. Poco concetto, molto prodotto, per affrontare il momento con immediatezza e la voglia, presto, di tornare vestirsi, non solo coprirsi.