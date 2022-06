La moda è sempre più in casa: le novità al Salone del Mobile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pronto a tornare finalmente in presenza, a partire dal prossimo martedì, il Salone del Mobile di Milano decreterà anche un altro tipo di presenza, sempre più diffusa: quella delle collezioni per la casa firmate dai marchi della moda. Un segmento nato negli anni Ottanta e che da allora si è molto arricchito: i grandi nomi che non hanno lanciato la propria home collection sono ormai la minoranza. Anche perché, oltre a essere un perfetto veicolo dei propri valori ben oltre il guardaroba, l’arredo di alta gamma non è mai stato un segmento così promettente: secondo il più recente report Bain-Altagamma, già alla fine del 2020, quando la pandemia ci aveva fatto riscoprire (nostro malgrado) e ripensare gli ambienti domestici, i dati di crescita dell’arredo avevano superato le attese, in particolare per le aree living e camera da letto, per l’outdoor e l’illuminazione. Nel 2021 il giro d’affari del mercato era stimato in 45 miliardi di euro, in crescita del 13-15% fra 2020 e 2021 e del 6-8% fra 2019 e 2021, il valore più alto fra quello dei beni personali di lusso.

Una spinta che ha movimentato anche il mercato delle licenze: il gruppo di Forlì Luxury Living Group, al quale fanno capo le collezioni home di Versace, Trussardi e una parte della nuova di Dolce&Gabbana, ha avviato un denso piano di aperture. Parigi, Londra (con spazio dedicato soprattutto a Versace) e Milano, con il negozio Dolce&Gabbana Casa nel design district di via Durini, che affianca quello aperto dal marchio in corso Venezia. Lo scorso anno Luxury Living Group ha concluso la licenza di Fendi Casa, che nel maggio 2021 ha stretto una joint venture con Design Holding, gruppo da 700 milioni di euro di fatturato nel 2021 e controllato da Investindustrial e The Carlyle Group. Dallo scorso ottobre il ceo è Daniel Lalonde, che per 10 anni è stato manager di Lvmh. Guidata creativamente da Silvia Venturini Fendi, che ha coinvolto designer come Marcel Wanders, la nuova collezione segna il debutto nell’illuminazione, in collaborazione con Flos, e sarà presentata nella nuova boutique in piazza della Scala e in un appartamento in un palazzo d’epoca in via Montenapoleone, totalmente arredato con pezzi Fendi Casa.

Saranno invece esposte negli spazi dell’Armani/Silos le novità Armani/Casa, divisione nata nel 2000, in una sorta di mostra che le affianca a diversi pezzi iconici, reinterpretati con nuove finiture, e che racconta ciò che ha ispirato Giorgio Armani in questi 22 anni. Fra le novità, un mobile servomuto di ispirazioni art decò, una poltrona dalla struttura continua e un tavolo da pranzo dalle linee essenziali.

Dopo il debutto limitato a collezioni tessili, ampliano la collezione home anche Philipp Plein con Plein Italian Luxury Wallpaper by Zambaiti Parati, storica azienda bergamasca di rivestimenti a parete, e Arthur Arbesser, con i primi arredi realizzati da De Rosso in mostra in Triennale.

Nuovi progetti sono in corso, inoltre, per Diesel Living, che collabora con diverse aziende per le diverse tipologie di prodotto, dalle cucine con Scavolini alle sedute con Moroso: «Per il 2022 stimiamo una crescita del segmento casa di circa il 20% – spiega Andrea Rosso, direttore creativo delle licenze di Diesel –, grazie alla spinta sui nostri mercati chiave, ovvero quello europeo (trainato dalle vendite di Italia, Germania e Francia) e nordamericano, che valgono rispettivamente il 70 e il 20% del fatturato. Quest’anno sono iniziate poi le vendite degli appartamenti del nostro primo building residenziale a Miami, un progetto di grande successo che ci porta a essere fiduciosi di annunciare presto altri interventi nel real estate».